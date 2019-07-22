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В Антарктиде партия Зеленского не победила

Понедельник, 22 июля 2019, 00:23
В Антарктиде партия Зеленского не победила

На избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" досрочные парламентские выборы выиграла партия "Голос".

Об этом свидетельствуют данные протокола голосования украинских полярников, которые публикует "Опора".

"Всего на ста проголосовало 12 избирателей. Из них двое - за "Европейскую Солидарность", четверо - за "Слугу народа, пятеро - за" Голос ". Один бюллетень признан недействительным ", - отмечают наблюдатели.

 

Участок на станции имеет номер №801052 и отчитывается о результатах голосования 223 окружной комиссии (в Украине округ охватывает часть Шевченковского района Киева).

21 июля полярники голосовали в помещении станционного бара "Фарадей". По урну для голосования служил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеня.

Полярники голосовали только за общенациональными списками партий; спецучасток в Антарктиде без крепления к одному из мажоритарных округов.

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 000 км от Киева, является отдаленной избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности.

В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопию, которые накануне направляет ЦИК.

Сканкопию протокола результатов голосования отправляют в Киев через интернет.

За подсчетами ЦИК можно следить в материале УП Выборы в Верховную Раду Украины 2019 Результаты подсчета голосов

Напомним:

  • 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. По результатам Национального экзит-пола, в Раду проходят 5 партий.

Украинская правда
Темы: виборы
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