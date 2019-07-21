З опівночі бойовики дотримуються "режиму тиші"
Джерело: Операція об’єднаних сил
На Донбасі з опівночі 21 липня не сталося жодного обстрілу позицій Об'єднаних сил.
Штаб: "Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано".
Деталі: З 21 липня на Донбасі почалося "хлібне перемир’я", що безстроково забороняє ведення вогню.
У документі Тристоронньої контактної групи за відкриття вогню передбачена дисциплінарна відповідальність. Випадки порушень "режиму тиші" повідомлятимуть Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.
Історія питання:
- У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
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