Кононенко і Грановський не потрапляють у Раду – екзит-поли
Неділя, 21 липня 2019, 22:13
Джерело: дані екзит-полів, що є у розпорядженні "Української правди".
Члени фракції Блок Петра Порошенка Ігор Кононенко та Олександр Грановський програють вибори у своїх мажоритарних округах.
Деталі: За даними екзитполів із мажоритарних округів, вибори на 94 окрузі виграє журналіст 1+1 Олександр Дубінський. За попередніми даними він отримав приблизно 43% голосів. За діючого нардепа Ігоря Кононенка проголосували тільки 8% виборців.
Так само програє вибори на своєму окрузі Олександр Грановський. За нього проголосували майже 12% виборців. За кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького віддали свої голоси 48,7% голосів.
Історія питання:
- Президент Володимир Зеленськийвизнавав, що кандидат в депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький не має права брати участь у виборах, якщо має громадянство іншої держави.
- Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутативід партії "Слуга народу" Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.
- Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але, кажуть у комісії, відповідних доказів не надав.
- "5 канал" повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".
- ЦВК розпочала відповідну перевірку.
- Зрештою Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.
- Однак Шостий апеляційний адміністративний суд, а згодом і Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду скасували рішення Центральної виборчої комісії і повернули Куницького на вибори.