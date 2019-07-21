Кононенко і Грановський не потрапляють у Раду – екзит-поли

Джерело: дані екзит-полів, що є у розпорядженні "Української правди".

Члени фракції Блок Петра Порошенка Ігор Кононенко та Олександр Грановський програють вибори у своїх мажоритарних округах.

Деталі: За даними екзитполів із мажоритарних округів, вибори на 94 окрузі виграє журналіст 1+1 Олександр Дубінський. За попередніми даними він отримав приблизно 43% голосів. За діючого нардепа Ігоря Кононенка проголосували тільки 8% виборців.

Так само програє вибори на своєму окрузі Олександр Грановський. За нього проголосували майже 12% виборців. За кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького віддали свої голоси 48,7% голосів.

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