Кононенко і Грановський не потрапляють у Раду – екзит-поли

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Неділя, 21 липня 2019, 22:13

Джерело:  дані екзит-полів, що є у розпорядженні "Української правди".

Члени фракції Блок Петра Порошенка Ігор Кононенко та Олександр Грановський програють вибори у своїх мажоритарних округах.

Деталі: За даними екзитполів із мажоритарних округів,  вибори  на 94 окрузі виграє  журналіст 1+1  Олександр Дубінський. За попередніми даними він отримав приблизно 43% голосів.  За діючого нардепа Ігоря Кононенка проголосували  тільки 8% виборців.

Так само програє вибори на своєму окрузі Олександр Грановський.  За нього проголосували   майже 12% виборців.  За кандидата від "Слуги народу"  Олександра Куницького віддали свої голоси 48,7% голосів.

Історія питання:

  • Президент Володимир Зеленськийвизнавав, що кандидат в депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький не має права брати участь у виборах, якщо має громадянство іншої держави.
  • Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутативід партії "Слуга народу" Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.
  • Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але, кажуть у комісії, відповідних доказів не надав.
  • "5 канал" повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".
  • ЦВК розпочала відповідну перевірку.
  • Зрештою Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.
  • Однак Шостий апеляційний адміністративний суд, а згодом і Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду скасували рішення Центральної виборчої комісії і повернули Куницького на вибори.

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Теми: вибори Кононенко Грановський


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