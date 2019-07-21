Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кононенко і Грановський не потрапляють у Раду – екзит-поли

Неділя, 21 липня 2019, 22:13

Джерело:  дані екзит-полів, що є у розпорядженні "Української правди".

Члени фракції Блок Петра Порошенка Ігор Кононенко та Олександр Грановський програють вибори у своїх мажоритарних округах.

Деталі: За даними екзитполів із мажоритарних округів,  вибори  на 94 окрузі виграє  журналіст 1+1  Олександр Дубінський. За попередніми даними він отримав приблизно 43% голосів.  За діючого нардепа Ігоря Кононенка проголосували  тільки 8% виборців.

Так само програє вибори на своєму окрузі Олександр Грановський.  За нього проголосували   майже 12% виборців.  За кандидата від "Слуги народу"  Олександра Куницького віддали свої голоси 48,7% голосів.

Історія питання:

  • Президент Володимир Зеленськийвизнавав, що кандидат в депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький не має права брати участь у виборах, якщо має громадянство іншої держави.
  • Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутативід партії "Слуга народу" Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.
  • Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але, кажуть у комісії, відповідних доказів не надав.
  • "5 канал" повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".
  • ЦВК розпочала відповідну перевірку.
  • Зрештою Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.
  • Однак Шостий апеляційний адміністративний суд, а згодом і Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду скасували рішення Центральної виборчої комісії і повернули Куницького на вибори.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориКононенкоГрановський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
Усі новини...
Реклама: