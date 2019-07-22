Грановский признал поражение: Я не дешевка

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Понедельник, 22 июля 2019, 13:00

Источник: Facebook-страница Александра Грановского.

Действующий народный депутат от БПП Александр Грановский признал поражение в одномандатном округе № 169 и поздравил своего оппонента представителя партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

Прямая речь: "Люди сделали свой выбор, осознанно или нет - не имеет никакого значения… Я хочу поздравить тезку с убедительной победой. Хочу поздравить горожан с новым представителем их интересов в главном законодательном институте страны. Всем хочу пожелать на этом пути только добра".

Детали: Грановский уверяет, что "действительно старался и очень хотел харьковчанам понравиться". Предвыборную кампанию нардеп называет "странной". Он отмечает, что заказывал несколько социологических исследований у опытных специалистов, и они прочили ему успех. Грановский пообещал 15% избирателям, которые за него проголосовали, выполнить предвыборные обязательства.

Прямая речь: "Все обещания, что даны, будут выполнены, если в моих силах. Я не дешевка".

Что произошло ранее: Согласно экзит-полам, имеющимся в распоряжении УП, члены парламентской фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко и Александр Грановский проиграли выборы в своих мажоритарных округах.

История вопроса:

  • Главу подкомитета по вопросам гражданского, хозяйственного и административного судопроизводства комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Александра Грановского называли "смотрящим" Порошенко в судебной сфере.
  • Игоря Кононенко подозревают в причасности к коррупционным схемам в энергетике. Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение 5-го президента Украины Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
  • Перед выборами Грановский и Кононенко заявили, что не будут присоединяться к новой партии Порошенко и о самостоятельном участии в выборах.
  • Представитель президентской партии "Слуга народа" Александр Куницкий через суды отвоевал себе право участвовать в парламентских выборах выборах, несмотря на наличие двойного гражданства (израильский паспорт).

Знать больше:

Александр Грановский: У нас с президентом не такие отношения, чтобы он говорил "Саша, сделай"

Универсальный солдат президента. Как Игорь Кононенко вырос с бизнесмена в серые кардиналы

Валентина Романенко, УП

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Темы: Грановский виборы


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