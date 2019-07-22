Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ефремова выпустили из СИЗО: пробыл там 3 года

Понедельник, 22 июля 2019, 17:47
Ефремова выпустили из СИЗО: пробыл там 3 года

Подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-регионала Александра Ефремова отпустили под домашний арест.

О решении суда сообщает координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", - пишет она в Facebook.

Информацию также подтвердили "Украинской правде" в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Напомним:

  • 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • Кроме этого Ефремова подозревают в в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
  • 1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.
  • В 2019 году "Оппозиционный блок" пытался включить Ефремова в свой избирательный список на парламентских выборах.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ефремов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Ефремов
Актера Ефремова перевели из СИЗО в колонию: там сможет шить или печь
Ефремову сократили срок за смертельное ДТП
"Семейные" дела. Наказаны ли и как живут соратники Януковича
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: