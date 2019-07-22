Ефремова выпустили из СИЗО: пробыл там 3 года

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Понедельник, 22 июля 2019, 17:47

Подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-регионала Александра Ефремова отпустили под домашний арест.

О решении суда сообщает координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", - пишет она в Facebook.

Информацию также подтвердили "Украинской правде" в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Напомним:

  • 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • Кроме этого Ефремова подозревают в в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
  • 1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.
  • В 2019 году "Оппозиционный блок" пытался включить Ефремова в свой избирательный список на парламентских выборах.

Украинская правда

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Темы: Ефремов


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