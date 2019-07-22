Ефремова выпустили из СИЗО: пробыл там 3 года

Подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-регионала Александра Ефремова отпустили под домашний арест.

О решении суда сообщает координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", - пишет она в Facebook.

Информацию также подтвердили "Украинской правде" в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Напомним: