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Балога вырвал мандат у "Слуги народа"

Понедельник, 22 июля 2019, 18:21

Источник: ЦИК

Нардеп 8 созыва Виктор Балога таки победил у кандидата от "Слуги народа" Эдгара Токаря на 69 округе Закарпатской области.

Детали: Балога, кандидат от партии "Единый центр", опередил Токаря почти на 800 голосов. За него проголосовали 35,81%, за Токаря 34,47% избирателей.

В 70 округе за место в парламенте соревнуется его брат Иван Балога. По результатам 58,49% обработанных протоколов, он проигрывает более 10% голосов члену партии Зеленского Михаилу Лабе.

История вопроса:

  • По результатам подсчета 76,34% бюллетеней, в Раду попадают 5 партий (​​"Слуга народа" –  42,77%, "Оппозиционная платформа –  За жизнь" – 12.99%, "Европейская солидарность" –  8,35%, "Батькивщина" – 8,08% и "Голос" – 6,12%).

Украинская правда
Темы: Балога
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