Балога вырвал мандат у "Слуги народа"

Источник: ЦИК

Нардеп 8 созыва Виктор Балога таки победил у кандидата от "Слуги народа" Эдгара Токаря на 69 округе Закарпатской области.

Детали: Балога, кандидат от партии "Единый центр", опередил Токаря почти на 800 голосов. За него проголосовали 35,81%, за Токаря 34,47% избирателей.

В 70 округе за место в парламенте соревнуется его брат Иван Балога. По результатам 58,49% обработанных протоколов, он проигрывает более 10% голосов члену партии Зеленского Михаилу Лабе.

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