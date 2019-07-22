Балога вырвал мандат у "Слуги народа"
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Понедельник, 22 июля 2019, 18:21
Источник: ЦИК
Нардеп 8 созыва Виктор Балога таки победил у кандидата от "Слуги народа" Эдгара Токаря на 69 округе Закарпатской области.
Детали: Балога, кандидат от партии "Единый центр", опередил Токаря почти на 800 голосов. За него проголосовали 35,81%, за Токаря 34,47% избирателей.
В 70 округе за место в парламенте соревнуется его брат Иван Балога. По результатам 58,49% обработанных протоколов, он проигрывает более 10% голосов члену партии Зеленского Михаилу Лабе.
История вопроса:
- По результатам подсчета 76,34% бюллетеней, в Раду попадают 5 партий ("Слуга народа" – 42,77%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12.99%, "Европейская солидарность" – 8,35%, "Батькивщина" – 8,08% и "Голос" – 6,12%).
Украинская правда
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