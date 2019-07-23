Спортсмены, звезды шоу-бизнеса, журналисты и тамада – новые депутаты Рады
Депутатами Верховной Рады 9-го созыва стало немало звезд шоу-бизнеса, культуры и медиа, а также тамада, фотограф, спортсмены и более двух десятков безработных.
Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте.
Отмечается, что после президентских выборов представители шоу-бизнеса, культуры и медиа начали массово переходить в политику.
В этом году свои силы на выборах испытали юморист и телеведущий Сергей Притула, а также эстрадный певец Иво Бобул.
Сообщается, что они не прошли в новый парламент, однако в Раде и без них будет много других звезд, телевизионщиков, журналистов и спортсменов.
В частности, звезды:
Святослав Вакарчук - музыкант, лидер "Океана Эльзы"
Александр Скичко - шоумен, телеведущий. Муж Елизаветы Юрушевой, дочери крупного бизнесмена Леонида Юрушева
Роман Грищук - телеведущий, художественный руководитель студии "Мамахохотала"
Жан Беленюк - чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, борец греко-римского стиля
Николай Тищенко - ресторатор, телеведущий программы "Ревизор".
Ольга Саладуха - легкоатлетка, чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр.
Сотрудники 1+1 и журналисты:
Сергей Рахманин - заместитель главного редактора "Зеркало недели"
Ольга Василевская - журналистка 1+1
Сергей Швец - журналист 1+1
Александр Дубинский - ведущий программы "Гроши", черный пиарщик
Александр Ткаченко - гендиректор 1+1 media
Артем Ковалев - гендиректор информагентства УНИАН, которое входит в холдинг "1+1 media".
Дмитрий Костюк - журналист телеканала "Эспрессо"
Елена Мошенец - заместитель главного редактора региональной редакции информационного портала delo.ua.
Дарья Володина - радиоведущая. Как Володина сама о себе пишет, ранее она работала на "ведущих радиостанциях". Правда, каких именно - не указала.
Евгения Кравчук - руководитель пресс-офиса "Слуги народа"
Безработные:
Абрамович Игорь - №14 списка "Оппозиционного платформы - За жизнь"
Святослав Юраш - №27 списка "Слуга народа"
Артем Культенко - №51 списка "Слуга народа"
Анатолий Костюх - №75 списка "Слуга народа"
Элла Репина - №80 списка "Слуга народа"
Анна Колесник - №94 списка "Слуга народа"
Елизавета Богуцкая - №95 списка "Слуга народа"
Маргарита Шол - №107 списка "Слуга народа"
Ростислав Тистык - №111 списка "Слуга народа"
Сергей Гривко - №114 списка "Слуга народа"
Олег Воронько - мажоритарщик по округу №103 от "Слуга народа"
Татьяна Грищенко - мажоритарница по округу №66 от "Слуга народа"
Максим Ефимов - мажоритарщик по округу №48, самовыдвиженец
Николай Задорожный - мажоритарщик по округу №162 от "Слуга народа"
Юрий Здебской - мажоритарщик по округу №172 от "Слуга народа"
Игорь Кисилев - №18 "Оппозиционного платформы - За жизнь"
Алексей Кузнецов - мажоритарщик по округу №106 от "Слуга народа"
Наталья Приходько - №26 списка "Оппозиционного платформы - За жизнь"
Олег Синютка - №9 список "Европейская солидарность"
Соха Роман - мажоритарщик по округу №75 от "Слуга народа"
Ахтем Чийгоз - №8 списке "Европейская солидарность"
Евгений Шевченко - мажоритарщик по округу №76 от "Слуга народа"
Александр Юрченко - мажоритарщик по округу №211 от "Слуга народа"
Группа "Квартальщики":
Корявченков Юрий - актер студии "Квартал 95"
Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт"
Александр Кабанов - сценарист студии "Квартал 95"
Елена Хоменко - директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95"
Максим Ткаченко - генеральный директор компании "Квартал-Концерт"
В перечне мажоритарщиков "Слуги народа" также есть учительница младших классов Татьяна Рябуха из Сум, экс-пресс-секретарь "АТБ" Анна Личман и свадебный фотограф Сергей Штепа из Запорожской области.
Кроме этого, в списке "Слуги народа" можно найти настоящего тамаду Игоря Кривошеева. Он является участником проекта "Лига Смеха" и работал в агентстве по организации свадеб.
Результаты голосования смотрите в материале:
Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов
Напоминаем:
- По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".
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