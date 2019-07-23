Спортсмены, звезды шоу-бизнеса, журналисты и тамада – новые депутаты Рады

Депутатами Верховной Рады 9-го созыва стало немало звезд шоу-бизнеса, культуры и медиа, а также тамада, фотограф, спортсмены и более двух десятков безработных.

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте.

Отмечается, что после президентских выборов представители шоу-бизнеса, культуры и медиа начали массово переходить в политику.

В этом году свои силы на выборах испытали юморист и телеведущий Сергей Притула, а также эстрадный певец Иво Бобул.

Сообщается, что они не прошли в новый парламент, однако в Раде и без них будет много других звезд, телевизионщиков, журналистов и спортсменов.

В частности, звезды:

Святослав Вакарчук - музыкант, лидер "Океана Эльзы"

Александр Скичко - шоумен, телеведущий. Муж Елизаветы Юрушевой, дочери крупного бизнесмена Леонида Юрушева

Роман Грищук - телеведущий, художественный руководитель студии "Мамахохотала"

Жан Беленюк - чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, борец греко-римского стиля

Николай Тищенко - ресторатор, телеведущий программы "Ревизор".

Ольга Саладуха - легкоатлетка, чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр.

Сотрудники 1+1 и журналисты:

Сергей Рахманин - заместитель главного редактора "Зеркало недели"

Ольга Василевская - журналистка 1+1

Сергей Швец - журналист 1+1

Александр Дубинский - ведущий программы "Гроши", черный пиарщик

Александр Ткаченко - гендиректор 1+1 media

Артем Ковалев - гендиректор информагентства УНИАН, которое входит в холдинг "1+1 media".

Дмитрий Костюк - журналист телеканала "Эспрессо"

Елена Мошенец - заместитель главного редактора региональной редакции информационного портала delo.ua.

Дарья Володина - радиоведущая. Как Володина сама о себе пишет, ранее она работала на "ведущих радиостанциях". Правда, каких именно - не указала.

Евгения Кравчук - руководитель пресс-офиса "Слуги народа"

Безработные:

Абрамович Игорь - №14 списка "Оппозиционного платформы - За жизнь"

Святослав Юраш - №27 списка "Слуга народа"

Артем Культенко - №51 списка "Слуга народа"

Анатолий Костюх - №75 списка "Слуга народа"

Элла Репина - №80 списка "Слуга народа"

Анна Колесник - №94 списка "Слуга народа"

Елизавета Богуцкая - №95 списка "Слуга народа"

Маргарита Шол - №107 списка "Слуга народа"

Ростислав Тистык - №111 списка "Слуга народа"

Сергей Гривко - №114 списка "Слуга народа"

Олег Воронько - мажоритарщик по округу №103 от "Слуга народа"

Татьяна Грищенко - мажоритарница по округу №66 от "Слуга народа"

Максим Ефимов - мажоритарщик по округу №48, самовыдвиженец

Николай Задорожный - мажоритарщик по округу №162 от "Слуга народа"

Юрий Здебской - мажоритарщик по округу №172 от "Слуга народа"

Игорь Кисилев - №18 "Оппозиционного платформы - За жизнь"

Алексей Кузнецов - мажоритарщик по округу №106 от "Слуга народа"

Наталья Приходько - №26 списка "Оппозиционного платформы - За жизнь"

Олег Синютка - №9 список "Европейская солидарность"

Соха Роман - мажоритарщик по округу №75 от "Слуга народа"

Ахтем Чийгоз - №8 списке "Европейская солидарность"

Евгений Шевченко - мажоритарщик по округу №76 от "Слуга народа"

Александр Юрченко - мажоритарщик по округу №211 от "Слуга народа"

Группа "Квартальщики":

Корявченков Юрий - актер студии "Квартал 95"

Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт"

Александр Кабанов - сценарист студии "Квартал 95"

Елена Хоменко - директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95"

Максим Ткаченко - генеральный директор компании "Квартал-Концерт"

В перечне мажоритарщиков "Слуги народа" также есть учительница младших классов Татьяна Рябуха из Сум, экс-пресс-секретарь "АТБ" Анна Личман и свадебный фотограф Сергей Штепа из Запорожской области.

Кроме этого, в списке "Слуги народа" можно найти настоящего тамаду Игоря Кривошеева. Он является участником проекта "Лига Смеха" и работал в агентстве по организации свадеб.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Напоминаем: