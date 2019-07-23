ООС: В окупований Донецьк прибули групи російських снайперів
У штабі Операції об'єднаних сил заявили, що до окупованого Донецька з завданням прибули групи російських снайперів.
Про це повідомляє прес-служба ООС у Facebook.
"За наявною інформацією, до окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням - підготовка та здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені у відповідності до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що встановлені Спеціальною моніторинговою місією онлайн відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації у режимі роботи 24/7.
За даними ООС, саме за допомогою камер ОБСЄ неодноразово фіксувалися факти обстрілів з боку бойовиків, як по ЗСУ, так і по мирних жителях.
Нагадаємо:
- У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
- Зранку 23 липня у штабі ООС повідомляли, що на Донбасі, в зоні проведення Операції об’єднаних сил, вже понад добу не чути війни.
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