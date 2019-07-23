ООС: В окупований Донецьк прибули групи російських снайперів

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Вівторок, 23 липня 2019, 11:01

У штабі Операції об'єднаних сил заявили, що до окупованого Донецька з завданням прибули групи російських снайперів.

Про це повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

"За наявною інформацією, до окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням - підготовка та здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені у відповідності до Мінських домовленостей на окремих ділянках лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що встановлені Спеціальною моніторинговою місією онлайн відеокамери спостереження дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації у режимі роботи 24/7.

За даними ООС, саме за допомогою камер ОБСЄ неодноразово фіксувалися факти обстрілів з боку бойовиків, як по ЗСУ, так і по мирних жителях.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
  • Зранку 23 липня у штабі ООС повідомляли, що на Донбасі, в зоні проведення Операції об’єднаних сил, вже понад добу не чути війни.

Українська правда

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Теми: ООС Донецьк окупація Росія


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