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ООС: В оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов

Вторник, 23 июля 2019, 11:01

В штабе Операции объединенных сил заявили, что в оккупированный Донецк с задачей прибыли группы российских снайперов.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установленные Специальной мониторинговой миссией онлайн видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

По данным ООС, именно с помощью камер ОБСЕ неоднократно фиксировались факты обстрелов со стороны боевиков, как по ВСУ, так и по мирным жителям.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
  • Утром 23 июля в штабе ООС сообщали, что на Донбассе, в зоне проведения Операции объединенных сил, уже более суток не слышно войны.

Украинская правда
Темы: ООСДонецкоккупацияРосcия
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