ООС: В оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов

В штабе Операции объединенных сил заявили, что в оккупированный Донецк с задачей прибыли группы российских снайперов.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установленные Специальной мониторинговой миссией онлайн видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

По данным ООС, именно с помощью камер ОБСЕ неоднократно фиксировались факты обстрелов со стороны боевиков, как по ВСУ, так и по мирным жителям.

Напомним: