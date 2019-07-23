"Слуга народу" не веде переговори з "Голосом" про коаліцію

Партія "Слуга народу", яка може взяти більше 250 місць у складі нової Верховної Ради, не веде переговорів про коаліцію з партією "Голос" співака Святослава Вакарчука.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в "Голосі".

"Ніхто поки не з'являється. Думаю, буде монобільшість і моноуряд", – зазначив один зі співрозмовників УП.

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