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"Слуга народу" не веде переговори з "Голосом" про коаліцію

Вівторок, 23 липня 2019, 13:53

Партія "Слуга народу", яка може взяти більше 250 місць у складі нової Верховної Ради, не веде переговорів про коаліцію з партією "Голос" співака Святослава Вакарчука.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в "Голосі".

"Ніхто поки не з'являється. Думаю, буде монобільшість і моноуряд", – зазначив один зі співрозмовників УП.

Нагадаємо: 

  • 21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. 
  • Після опрацювання 95.75% виборчих бюлетенів пропрезидентська партія "Слуга народу" може зайти до парламенту з рекордною кількістю нардепів - 253. 
  • Одразу після оголошення результатів екзит-полів, президент Володимир Зеленський заявив, що запрошує Вакарчука до розмови. 
  • Крім того, у штабі "Слуги народу" в день виборів хвилювалися через рейтинг "Голосу". У партії вболівали на "Голос", бо сподівалися після оголошення результатів виборів вести переговори щодо коаліції з "новими обличчями", однак "Слуга народу" має шанс сформувати більшість самостійно.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуГолоскоаліціяВерховна Радавибори
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