"Слуга народу" не веде переговори з "Голосом" про коаліцію
Партія "Слуга народу", яка може взяти більше 250 місць у складі нової Верховної Ради, не веде переговорів про коаліцію з партією "Голос" співака Святослава Вакарчука.
Про це "Українській правді" повідомили джерела в "Голосі".
"Ніхто поки не з'являється. Думаю, буде монобільшість і моноуряд", – зазначив один зі співрозмовників УП.
Нагадаємо:
- 21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.
- Після опрацювання 95.75% виборчих бюлетенів пропрезидентська партія "Слуга народу" може зайти до парламенту з рекордною кількістю нардепів - 253.
- Одразу після оголошення результатів екзит-полів, президент Володимир Зеленський заявив, що запрошує Вакарчука до розмови.
- Крім того, у штабі "Слуги народу" в день виборів хвилювалися через рейтинг "Голосу". У партії вболівали на "Голос", бо сподівалися після оголошення результатів виборів вести переговори щодо коаліції з "новими обличчями", однак "Слуга народу" має шанс сформувати більшість самостійно.
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