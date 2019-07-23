"Слуга народа" не ведет переговоры с "Голосом" о коалиции

Партия "Слуга народа", которая может взять более 250 мест в составе новой Верховной Рады, не ведет переговоров о коалиции с партией "Голос" певца Святослава Вакарчука.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в "Голосе".

"Никто пока не появляется. Думаю, будет монобольшинство и моноправительство", - отметил один из собеседников УП.

Напомним: