"Слуга народа" не ведет переговоры с "Голосом" о коалиции
Вторник, 23 июля 2019, 13:53
Партия "Слуга народа", которая может взять более 250 мест в составе новой Верховной Рады, не ведет переговоров о коалиции с партией "Голос" певца Святослава Вакарчука.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в "Голосе".
"Никто пока не появляется. Думаю, будет монобольшинство и моноправительство", - отметил один из собеседников УП.
Напомним:
- 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.
- После обработки 95.75% избирательных бюллетеней, пропрезидентская партия "Слуга народа" может зайти в парламент с рекордным количеством нардепов - 253.
- Сразу после объявления результатов экзит-полов, президент Владимир Зеленский заявил, что приглашает Вакарчука на разговор.
- Кроме того, в штабе "Слуги народа" в день выборов волновались из-за рейтинга "Голоса". В партии болели на "Голос", потому что надеялись после объявления результатов выборов вести переговоры о коалиции с "новыми лицами", однако "Слуга народа" имеет шанс сформировать большинство самостоятельно.
Украинская правда