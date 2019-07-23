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В Раду пройдет дочь продюсера "Лиги смеха" с бизнесом в Крыму и мужем на госслужбе

Вторник, 23 июля 2019, 14:48

В округе №14 в Винницкой области победила кандидат от "Слуги народа" Ирина Борзова, дочь продюсера шоу "Лига смеха" и владелица бизнеса в оккупированном Крыму.

Согласно предварительным результатам Центральной избирательной комиссии, Борзова набрала 30,09%, опередив ближайшего конкурента почти на 16%.

Кандидатке 36 лет, в официальной биографии на сайте ЦИК она значится физическим лицом – предпринимателем. Имеет бизнес по поставке готовых блюд, предоставления имущества в аренду, организации различных мероприятий и развлечений. В прошлом году задекларировала 2,1 миллиона гривен. Также занимается благотворительной и общественной работой.

Ирина Борзова
Ирина Борзова
ФОТО: FACEBOOK БОРЗОВОй

Отец Борзовой – Наум Баруля является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит студия "Квартал 95" вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей. Ведущим шоу был Владимир Зеленский до избрания на пост президента.

Наум Баруля является владельцем нескольких фирм, среди его партнеров значатся бывшие бизнес-партнеры и соратники Зеленского, в частности, Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры.

 
Наум Баруля
Скриншот ИНТЕРВЬЮ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ "ЛИГИ СМЕХА"

Также Баруля возглавлял украинский филиал "КВН" и до сих пор числится руководителем двух украинских предприятий ведущего Александра Маслякова.

Вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО "Профіль-Н", зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую.

Согласно бухгалтерской отчетности "Профиль-Н", ее прибыль на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.

Борзова и Баруля
Борзова и Баруля
фото: facebook борзовой

Муж кандидата от "Слуги народа" – Сергей Борзов – возглавляет Государственное управление делами. В 2016 году журналисты узнали, что ГУД выделило Борзовым квартиру на 190 кв.м несмотря на обеспеченность семьи.

Согласно декларации Борзова за 2018, супруги до сих пор пользуются этим жильем, а также имеют в собственности или пользовании несколько домов, квартир и автомобилей.

В своей предвыборной программе женщина обещает в Верховной Раде заниматься молодежными инициативами, социальным предпринимательством и социальной помощью лицам с инвалидностью.

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Напоминаем:

  • По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".
  • "Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. До этого по спискам больше всего набирала "Партия регионов" на выборах 2007 года – 34,37%.

Украинская правда

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Темы: виборыВерховная РадаСлуга народа
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