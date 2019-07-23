Разумков: Самовисуванці можуть увійти до фракції "Слуги народу", але є умова

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Вівторок, 23 липня 2019, 15:29

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що депутати-самовисуванці теоретично можуть увійти до її фракції у парламенті, але треба буде пройти "вхідний контроль".

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи можуть самовисуванці увійти до фракції "Слуги народу", глава партії відповів, що теоретично так, але це питання поки не обговорювалося.

"Це треба буде обговорювати, зокрема, на фракції. Залежить від того, хто ці люди", - сказав Разумков.

За його словами,  має бути перевірка таких людей.

"Це може бути за тим самим принципом, як ми відбирали кандидатів від партії на виборах. Можливо, він буде десь видозмінений", - зазначив він.

Результати голосування дивіться у матеріалі:

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

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Нагадуємо:

  • За результатами підрахунку 96% бюлетенів, від "Слуги народу" до парламенту можуть пройти 254 нардепи, ще 47 осіб проходять у Раду як самовисуванці.
  • За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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Теми: Слуга народу Разумков Дмитро вибори Верховна Рада


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