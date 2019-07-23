Разумков: Самовыдвиженцы могут войти во фракцию "Слуги народа", но есть условие
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что депутаты-самовыдвиженцы теоретически могут войти в ее фракции в парламенте, но надо пройти "входной контроль".
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
На вопрос, могут ли самовыдвиженцы войти во фракцию "Слуги народа", глава партии ответил, что теоретически да, но этот вопрос пока не обсуждался.
"Это надо будет обсуждать, в частности, на фракции. Зависит от того, кто эти люди", – сказал Разумков.
По его словам, должна быть проверка таких людей.
"Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет как-то видоизменен", – отметил он.
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Напоминаем:
- По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".
- "Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. До этого по спискам больше всего набирала "Партия регионов" на выборах 2007 года – 34,37%.