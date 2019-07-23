Разумков: Самовыдвиженцы могут войти во фракцию "Слуги народа", но есть условие

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что депутаты-самовыдвиженцы теоретически могут войти в ее фракции в парламенте, но надо пройти "входной контроль".

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

На вопрос, могут ли самовыдвиженцы войти во фракцию "Слуги народа", глава партии ответил, что теоретически да, но этот вопрос пока не обсуждался.

"Это надо будет обсуждать, в частности, на фракции. Зависит от того, кто эти люди", – сказал Разумков.

По его словам, должна быть проверка таких людей.

"Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет как-то видоизменен", – отметил он.

Читайте также: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

Напоминаем: