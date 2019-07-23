РосЗМІ: 37 тисяч жителів ОРДЛО звернулися за паспортами РФ

У Росії стверджують, що заявки на отримання паспортів Росії подали близько 30 тисяч жителів окупованих регіонів Донецької і Луганської областей, а 7 тисяч осіб російський документ уже отримали.

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, пише російське видання ТАСС.

"На сьогоднішній день близько 7 тис. паспорти отримали, 30 тис. чекають рішення", - сказав Голубєв.

За його словами, влада не боїться конкуренції за робочі місця після приїзду в Ростовську область жителів окупованої України.

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