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РосЗМІ: 37 тисяч жителів ОРДЛО звернулися за паспортами РФ

Вівторок, 23 липня 2019, 17:53

У Росії стверджують, що заявки на отримання паспортів Росії подали близько 30 тисяч жителів окупованих регіонів Донецької і Луганської областей, а 7 тисяч осіб російський документ уже отримали.

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, пише російське видання ТАСС.

"На сьогоднішній день близько 7 тис. паспорти отримали, 30 тис. чекають рішення", - сказав Голубєв.

За його словами, влада не боїться конкуренції за робочі місця після приїзду в Ростовську область жителів окупованої України.

Нагадаємо: 

  • 16 липня стало відомо, що жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей дозволили отримувати російські закордонні паспорти, де не буде інформації про місце проживання і колишні громадянства.
  • 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.

Теми: РосіяпаспортОРДЛОУкраїнаокупація
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