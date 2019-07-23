РосСМИ: 37 тысяч жителей ОРДЛО обратились за паспортами РФ

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Вторник, 23 июля 2019, 17:53

В РФ утверждают, что заявки на получение паспортов России подали около 30 тысяч жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей, а 7 тысяч человек российский документ уже получили.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, пишет российское издание ТАСС.

"На сегодняшний день порядка 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ждут решения", - сказал Голубев.

По его словам, власти не опасаются конкуренции за рабочие места после приезда в Ростовскую область жителей оккупированной Украины.

Напомним:

  • 16 июня стало известно, что жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разрешили получать российские загранпаспорта, где не будет информации о месте проживания и прежних гражданствах.
  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.

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Темы: Росcия паспорт ОРДЛО Украина оккупация


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