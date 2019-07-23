РосСМИ: 37 тысяч жителей ОРДЛО обратились за паспортами РФ

В РФ утверждают, что заявки на получение паспортов России подали около 30 тысяч жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей, а 7 тысяч человек российский документ уже получили.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, пишет российское издание ТАСС.

"На сегодняшний день порядка 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ждут решения", - сказал Голубев.

По его словам, власти не опасаются конкуренции за рабочие места после приезда в Ростовскую область жителей оккупированной Украины.

Напомним: