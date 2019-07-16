РФ придумала хитрість, щоб відкрити жителям ОРДЛО кордони – РосЗМІ
Жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей дозволили отримувати російські закордонні паспорти, де не буде інформації про місце проживання і колишні громадянства.
Про це повідомили російському виданню "РИА Новости" у відповіді на запит в МВС Росії.
"Склад відомостей, що вносяться до закордонних паспортів, не включає в себе відомості про минулі іноземні громадянства або про місце проживання громадянина за межами території Російської Федерації", - заявили в російському відомстві.
Відзначається, що така ж інформація не вноситься у внутрішні паспорти громадян РФ. Таким чином, зрозуміти, що власник документа житель "ЛНР" і "ДНР" буде неможливо.
Також повідомляється, що жителі окупованого Донбасу зможуть отримати російські закордонні паспорти в будь-якому регіоні РФ.
Рішення МВС РФ приховати місце проживання жителів окупованих регіонів Донецької і Луганської областей пов'язано з тим, що західні країни не визнають цих псевдо "республік" і їх документів.
Також на заході збираються не визнавати документів, які Росія почала роздавати жителям ОРДЛО в кінці травня 2019 року, - внутрішні паспорти громадян РФ.
Нагадаємо:
- 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.
- 14 червня в керівництві бойовиків так званої "Донецької народної республіки" заявили, що перша група жителів перетнула кордон з Росією для отримання громадянства РФ.
- Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна ніколи не визнає громадянства, яке видаватиме Росія українцям, що живуть на окупованих територіях і закликав міжнародних партнерів триматися такої ж позиції.