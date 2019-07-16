РФ придумала хитрість, щоб відкрити жителям ОРДЛО кордони – РосЗМІ

Жителям окупованих територій Донецької і Луганської областей дозволили отримувати російські закордонні паспорти, де не буде інформації про місце проживання і колишні громадянства.

Про це повідомили російському виданню "РИА Новости" у відповіді на запит в МВС Росії.

"Склад відомостей, що вносяться до закордонних паспортів, не включає в себе відомості про минулі іноземні громадянства або про місце проживання громадянина за межами території Російської Федерації", - заявили в російському відомстві.

Відзначається, що така ж інформація не вноситься у внутрішні паспорти громадян РФ. Таким чином, зрозуміти, що власник документа житель "ЛНР" і "ДНР" буде неможливо.

Також повідомляється, що жителі окупованого Донбасу зможуть отримати російські закордонні паспорти в будь-якому регіоні РФ.

Рішення МВС РФ приховати місце проживання жителів окупованих регіонів Донецької і Луганської областей пов'язано з тим, що західні країни не визнають цих псевдо "республік" і їх документів.

Також на заході збираються не визнавати документів, які Росія почала роздавати жителям ОРДЛО в кінці травня 2019 року, - внутрішні паспорти громадян РФ.

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