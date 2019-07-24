"Позивачка" до SkyUp у суді гальмує повернення ліцензії авіаперевізнику

Жителька Баришівки Оксана Пасенко, зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, нібито намагається оскаржити апеляцію авіаперевізника.

Про це пише Радіо Свобода.

На сайті "​Судова влада України"​ зазначено, що 17 липня до Касаційного цивільного суду України у складі Верховного суду надійшли одразу дві касаційні скарги начебто від імені Оксани Пасенко.

Предметом позову значиться захист прав споживачів та "​припинення дії, яка порушує право та примусове виконання обов’язку в натурі"​. Тобто, як виявили журналісти, мається на увазі виконання рішення Баришівського суду щодо призупинення ліцензії авіаперевізника.

У свою чергу, в авіакомпанії SkyUp Airlines, яка в Київському апеляційному суді оскаржує це рішення, заявили, що обидві ці скарги – "абсолютно безглузді".

"За інформацією, отриманою з інформаційного центру Касаційного цивільного суду ВС, одна скарга від нібито Пасенко – на ухвалу Київського апеляційного суду про відкриття апеляційного провадження, а друга – на визначення цього ж суду про зупинку справи до моменту розгляду питання щодо відведення судді, яке заявив адвокат Пасенко. При цьому, на момент подачі скарги дане питання вже було вирішене, відведення задоволене, призначено новий склад суду. Тому, обидві ці касаційні скарги, на нашу думку, абсолютно безглузді", – повідомив "Схемам" директор з юридичних питань компанії SkyUp Airlines Дмитро Толкачов.

Враховуючи "несправжність" позивачки, ці скарги від її ж імені, свідчать про намір затягнути справу – вважає юрист з авіаційного права Андрій Гук.

"Це робиться для того, щоб через таку тяганину залишити скандальну ухвалу суду про призупинення ліцензії в силі якомога довше. Навіщо, якщо воно виявилося таким, яке не можуть виконати ані Державіаслужба, ані SkyUp? Можу припустити тільки одне – чекають якихось змін. Сумним є те, скільки часу вже суди не можуть пережувати, відчути гіркий присмак та виплюнути цей позов і забезпечення позову", – говорить він.

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