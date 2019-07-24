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"Истица" к SkyUp в суде тормозит возврат лицензии авиаперевозчику

Среда, 24 июля 2019, 01:16
Истица к SkyUp в суде тормозит возврат лицензии авиаперевозчику

Жительница Барышевки Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского районного суда, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров, якобы пытается оспорить апелляцию авиаперевозчика.

Об этом пишет Радио Свобода.

На сайте "Судебная власть Украины" указано, что 17 июля в Кассационный гражданский суд Украины в составе Верховного суда поступили сразу две кассационные жалобы якобы от имени Оксаны Пасенко.

Предметом иска значится защита прав потребителей и "прекращение действия, нарушающего право и принудительное исполнение обязанности в натуре". То есть, как обнаружили журналисты, имеется в виду исполнение решения Барышевского суда о приостановлении лицензии авиаперевозчика.

В свою очередь, в авиакомпании SkyUp Airlines, которая в Киевском апелляционном суде оспаривает это решение, заявили, что обе эти жалобы - "абсолютно бессмысленные".

"По информации, полученной из информационного центра Кассационного гражданского суда ВС, одна жалоба от якобы Пасенко - на постановление Киевского апелляционного суда об открытии апелляционного производства, а вторая - на определение этого же суда об остановке дела до момента рассмотрения вопроса об отводе судьи, которое заявил адвокат Пасенко. При этом, на момент подачи жалобы данный вопрос уже был решен, отвод удовлетворен, назначен новый состав суда. Поэтому, обе эти кассационные жалобы, по нашему мнению, абсолютно бессмысленные ", - сообщил" схемы "директор по юридическим вопросам компании SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

Учитывая "нереальность" истицы, эти жалобы от ее же имени, свидетельствуют о намерении затянуть дело - считает юрист по авиационному права Андрей Гук.

"Это делается для того, чтобы из-за такой волокиты оставить скандальное решение суда о приостановлении лицензии в силе как можно дольше. Зачем, если оно оказалось таким, которое не могут выполнить ни Госавиаслужба, ни SkyUp? Могу предположить только одно - ждут каких-то изменений. Печальным является то, сколько времени уже суды не могут пережевать, почувствовать горький привкус и выплюнуть этот иск по обеспечению иска", - говорит он.

Напоминаем:

  • 24 мая судья Барышевского суда Елена Литвиненко вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp, но не запретила компании перевозить пассажиров до разрешения спора по существу.
  • Позже жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы её иска по SkyUp.
  • Кроме того, в день, когда Оксана Пасенко заявила полиции, что не подавала иск к SkyUp, якобы от ее имени поступило заявление на имя нардепа Александра Дубинина с просьбой посодействовать в обеспечении исполнения решения суда.
  • Этот депутат – многолетний менеджер предприятий группы "Приват", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, который также владеет компанией "Международные авиалинии Украины".
  • Коломойский заявил, что Дубинин "не является к нему аффилированным лицом".
  • Вскоре Государственное бюро расследований начало в отношении судьи Литвиненко уголовное производство.
  • Литвиненко подала в Высший совет правосудия заявление об отставке, которое должны были рассмотреть 18 июля. Во время заседания выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля

Темы: авиасуд
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