Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков анонсировал новый закон о лишении депутатского мандата за прогулы.
Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".
"Эту процедуру (лишение мандата - ред.) надо будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени ... Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний - теряете мандат", - рассказал Разумков.
Читайте также: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов
Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте
Напоминаем:
- По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".
- "Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. До этого по спискам больше всего набирала "Партия регионов" на выборах 2007 года – 34,37%.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua