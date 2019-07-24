Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы

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Среда, 24 июля 2019, 06:41

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков анонсировал новый закон о лишении депутатского мандата за прогулы.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Эту процедуру (лишение мандата - ред.) надо будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени ... Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний - теряете мандат", - рассказал Разумков.

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Напоминаем:

  • По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".
  • "Слуга народа" показала абсолютный рекорд поддержки за всю историю независимой Украины. До этого по спискам больше всего набирала "Партия регионов" на выборах 2007 года – 34,37%.

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Темы: Слуга народа Верховная Рада Разумков Дмитрий


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