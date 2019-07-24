Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков анонсировал новый закон о лишении депутатского мандата за прогулы.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Эту процедуру (лишение мандата - ред.) надо будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени ... Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний - теряете мандат", - рассказал Разумков.

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