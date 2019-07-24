Директору Бурштинської ТЕС дозволили стати главою Івано-Франківської ОДА

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Кабінет міністрів погодив призначення на пост голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації директора Бурштинської теплоелектростанції Дениса Шмигаля.

Пряма мова Шмигаля: "Сьогодні відбулося моє узгодження".

Деталі: Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго").

До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації, був заступником начальника головного управління Міндоходов у Львівській області.

Денис Шмигаль

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