Директору Бурштинської ТЕС дозволили стати главою Івано-Франківської ОДА

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Середа, 24 липня 2019, 12:38

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Кабінет міністрів погодив призначення на пост голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації директора Бурштинської теплоелектростанції Дениса Шмигаля.

Пряма мова Шмигаля: "Сьогодні відбулося моє узгодження".

Деталі: Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго").

До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації, був заступником начальника головного управління Міндоходов у Львівській області.

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль

Що було раніше:

  • 6 липня президент Володимир Зеленський заявив, що призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.
  • 5 липня президент Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації.
  • 14 червня Зеленський у Facebook запропонував мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА - Мальського, Шмигаля та Максима Козицького. 

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Теми: Івано-Франківська область місцева влада


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