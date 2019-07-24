Директору Бурштинської ТЕС дозволили стати главою Івано-Франківської ОДА
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Кабінет міністрів погодив призначення на пост голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації директора Бурштинської теплоелектростанції Дениса Шмигаля.
Пряма мова Шмигаля: "Сьогодні відбулося моє узгодження".
Деталі: Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду в середу.
Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго").
До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської облдержадміністрації, був заступником начальника головного управління Міндоходов у Львівській області.
Що було раніше:
- 6 липня президент Володимир Зеленський заявив, що призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.
- 5 липня президент Володимир Зеленський призначив Маркіяна Мальського головою Львівської обласної державної адміністрації.
- 14 червня Зеленський у Facebook запропонував мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА - Мальського, Шмигаля та Максима Козицького.
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