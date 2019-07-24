Директору Бурштынской ТЭС разрешили стать главой Ивано-Франковской ОГА
Источник: "Интерфакс-Украина"
Кабинет министров согласовал назначение на пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации директора Бурштынской теплоэлектростанции Дениса Шмигаля.
Прямая речь Шмигаля: "Сегодня состоялось мое согласование".
Детали: Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду.
Денис Шмигаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").
До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.
Что было раньше:
- 6 июля президент Владимир Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской ОГА Дениса Шмигаля председателем Ивано-Франковской ОГА.
- 5 июля президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского председателем Львовской областной государственной администрации.
- 14 июня Зеленский в Facebook предложил жителям Львовщины выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА - Мальского, Шмыгаля и Максима Козицкого.
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