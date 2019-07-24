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Директору Бурштынской ТЭС разрешили стать главой Ивано-Франковской ОГА

Среда, 24 июля 2019, 12:38

Источник: "Интерфакс-Украина"

Кабинет министров согласовал назначение на пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации директора Бурштынской теплоэлектростанции Дениса Шмигаля.

Прямая речь Шмигаля: "Сегодня состоялось мое согласование".

Детали: Соответствующее решение приняли на заседании правительства в среду.

Денис Шмигаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль

Что было раньше:

  • 6 июля президент Владимир Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской ОГА Дениса Шмигаля председателем Ивано-Франковской ОГА.
  • 5 июля президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского председателем Львовской областной государственной администрации.
  • 14 июня Зеленский в Facebook предложил жителям Львовщины выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА - Мальского, Шмыгаля и Максима Козицкого.

Темы: Ивано-Франковская областьместная власть
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