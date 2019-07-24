Уряд підготував нові санкції для підприємств окупованого Криму – подав на розгляд РНБО

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Середа, 24 липня 2019, 23:47

Джерело: МінТОТ

Кабінет Міністрів підготував нові санкції до підприємств тимчасово окупованого Криму і подасть їх на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

Деталі: Під санкції потрапляють "юридичні особи, залучені до будівництва магістрального газопроводу "Краснодарський Край – Крим", незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах, у тому числі, родовищах на материковому шельфі України".

Так, до санкційного списку буде додано 18 зареєстрованих на території РФ підприємств і 6 – зареєстрованих в окупованому Криму.

"Також до санкційного списку потрапили підприємства, залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг заводу оборонно-промислового комплексу РФ АТ "Завод Фіолент" на території Криму. Серед них підприємства, зареєстровані на території РФ, КНР, Туреччини, Боснії і Герцеговини", – ідеться у повідомленні.

Дії названих юридичних осіб, як зазначає відомство, легітимують незаконну окупацію Криму та Севастополя Росією, загрожують національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

У відомстві зазначили, що санкції створять підгрунтя для подальших дій з метою обмеження або припинення підприємствами економічних відносин зі США та країнами Європейського Союзу.

Історія питання:

  • Також з ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд має змінити список товарів з дозволених на заборонені для перевезення через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях.

Українська правда

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Теми: МінТОТ санкції Крим


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