Источник: МинТОТ

Кабинет Министров подготовил новые санкции для предприятий временно оккупированного Крыма и подаст на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Детали: Под санкции попадают "юридические лица, вовлеченные в строительство магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконную добычу углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях на материковом шельфе Украины".

Так, в санкционный список будут внесены 18 зарегистрированных на территории РФ предприятий и 6 – зарегистрированных в оккупированном Крыму.

"Также в санкционный список попали предприятия, поставляющие материалы, оборудование и услуги заводу оборонно-промышленного комплекса РФ АО "Завод Фиолент" на территории Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Турции, Боснии и Герцеговины", - говорится в сообщении.

Действия названных юрлиц, как отмечает ведомство, легитимируют незаконную оккупацию Крыма и Севастополя Россией, угрожают национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В ведомстве отметили, что санкции создадут основу для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения предприятиями экономических отношений с США и странами Европейского Союза.

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