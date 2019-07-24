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Кабмин подготовил новые санкции для предприятий в Крыму – их рассмотрит СНБО

Среда, 24 июля 2019, 23:47

Источник: МинТОТ

Кабинет Министров подготовил новые санкции для предприятий временно оккупированного Крыма и подаст на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Детали: Под санкции попадают "юридические лица, вовлеченные в строительство магистрального газопровода "Краснодарский Край - Крым", незаконную добычу углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях на материковом шельфе Украины".

Так, в санкционный список будут внесены 18 зарегистрированных на территории РФ предприятий и 6 – зарегистрированных в оккупированном Крыму.

"Также в санкционный список попали предприятия, поставляющие материалы, оборудование и услуги заводу оборонно-промышленного комплекса РФ АО "Завод Фиолент" на территории Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Турции, Боснии и Герцеговины", - говорится в сообщении.

Действия названных юрлиц, как отмечает ведомство, легитимируют незаконную оккупацию Крыма и Севастополя Россией, угрожают национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В ведомстве отметили, что санкции создадут основу для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения предприятиями экономических отношений с США и странами Европейского Союза.

История вопроса:

  • Также по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство должно изменить список товаров с разрешенных на запрещенные для перевезения через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Украинская правда
Темы: МВОТсанкцииКрым
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