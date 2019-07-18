Уряд складе список заборонених товарів на лінії розмежування

Джерело: МінТОТ

З ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд змінить список товарів з дозволених на заборонені для перевезення через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях.

Деталі: Нова норма передбачає визначення переліку тільки заборонених або обмежених для переміщення товарів. Раніше у списку перелічувалися лише дозволені товари.

"Це означає, що особи, які перетинають лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, незабаром зможуть перевозити будь-які товари, за винятком обмежених або заборонених до переміщення", – ідеться у повідомленні.

Найближчим часом міністерство затвердить відповідний список.

У відомстві врахували пропозиції щодо заборонених товарів з боку громадськості, представників гуманітарних організацій, штабу ООС, інших відомств. Працівники МінТОТ також спілкувалися з населенням на КПВВ.

Новий порядок також визначає видачу дозволів на перетин лінії розмежування, особливості контролю за в’їздом-виїздом через КПВВ, переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповану територію.

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