Уряд складе список заборонених товарів на лінії розмежування
Джерело: МінТОТ
З ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд змінить список товарів з дозволених на заборонені для перевезення через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях.
Деталі: Нова норма передбачає визначення переліку тільки заборонених або обмежених для переміщення товарів. Раніше у списку перелічувалися лише дозволені товари.
"Це означає, що особи, які перетинають лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, незабаром зможуть перевозити будь-які товари, за винятком обмежених або заборонених до переміщення", – ідеться у повідомленні.
Найближчим часом міністерство затвердить відповідний список.
У відомстві врахували пропозиції щодо заборонених товарів з боку громадськості, представників гуманітарних організацій, штабу ООС, інших відомств. Працівники МінТОТ також спілкувалися з населенням на КПВВ.
Новий порядок також визначає видачу дозволів на перетин лінії розмежування, особливості контролю за в’їздом-виїздом через КПВВ, переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповану територію.
Історія питання:
- Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
- Українська сторона також домовилася з представниками бойовиків про обмін 69 українських заручників на 208 осіб, які перебувають у закладах української пенітенціарної системи.