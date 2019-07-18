Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд складе список заборонених товарів на лінії розмежування

Четвер, 18 липня 2019, 18:50

Джерело: МінТОТ

З ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд змінить список товарів з дозволених на заборонені для перевезення через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях.

Деталі: Нова норма передбачає визначення переліку тільки заборонених або обмежених для переміщення товарів. Раніше у списку перелічувалися лише дозволені товари.

"Це означає, що особи, які перетинають лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях, незабаром зможуть перевозити будь-які товари, за винятком обмежених або заборонених до переміщення", – ідеться у повідомленні.

Найближчим часом міністерство затвердить відповідний список.

У відомстві врахували пропозиції щодо заборонених товарів з боку громадськості, представників гуманітарних організацій, штабу ООС, інших відомств. Працівники МінТОТ також спілкувалися з населенням на КПВВ.

Новий порядок також визначає видачу дозволів на перетин лінії розмежування, особливості контролю за в’їздом-виїздом через КПВВ, переміщення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповану територію.

Історія питання:

  • Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.
  • Українська сторона також домовилася з представниками бойовиків про обмін 69 українських заручників на 208 осіб, які перебувають у закладах української пенітенціарної системи.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОМінТОТ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: