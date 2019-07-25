ЗеКоманда о ролике, где фура сбивает Зеленского: Судьба автора будет несладкой

Источник: страничка команды Зеленского в Facebook

Нацполиция собрала всю необходимую информацию для предъявления обвинения автору ролика, в котором фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя на телеграмм-канале экс-президент Порошенко? Старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора "шедеврального" видео".

"Судьба автора будет несладкой – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Нацполиция работает максимально эффективно, и виновные будут наказаны в ближайшее время".

Детали: Нацполиция по факту размещения ролика открыла уголовное производство по статье 346 "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

В УКУ определен полный перечень лиц, угроза или насилие в отношении которых может расследоваться по статье 346.

Среди них президент, председатель ВР, нардеп, премьер-министр, член Кабмина, председатель или член Высшего совета правосудия, председатель или член Высшей квалификационной комиссии судей, председатель или судья Конституционного Суда или Верховного Суда, или высших специализированных судов Украины, генпрокурор, директор НАБУ, уполномоченный по правам человека, председатель или другой член Счетной палаты, председатель Нацбанка, руководитель политической партии, а также их близкие родственники.

На момент публикации ролика Зеленский не занимал ни одной из перечисленных должностей.

"Украинская правда" обратилась в полицию с просьбой уточнить, есть ли уже в деле о ролике с фурой подозреваемый или подозреваемые. Официального ответа мы пока не получили.

Источник УП в полиции: "Досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по ролику продолжается. Сейчас следователи не считают возможным разглашать подробности досудебного расследования. Но после его завершения – общественности и СМИ предоставят полную информацию".

Детали: Зеленский победил на выборах президента.

До этого в Украине был популярен сериал "Слуга народа", герой которого – простой школьный учитель Василий Голобородько, которого играет Зеленский – становится президентом и пытается поступать не так, как до сих пор поступали политики.

В одном из эпизодов президент Голобородько после безуспешных попыток уговорить депутатов Верховной Рады проголосовать за реформы, расстреливает их из двух автоматов.

"Украинская правда" поинтересовалась у полиции, будут ли правоохранители открывать производство по статье "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" по факту показа в фильме сцены расстрела парламента президентом.

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