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Разумков надеется на первое заседание Рады в августе-сентябре

Четверг, 25 июля 2019, 14:48

В "Слуге народа" считают, что первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа - начале сентября из-за возможного затягивания подведения итогов парламентских выборов.

Об этом 25 июля заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, пишет издание "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что где-то конец августа - начало сентября. Оптимистичным является вариант, как предлагал президент, - 24-го (августа, на День независимости Украины). Но посмотрим, как будут происходить события. Какая-то окончательная дата не определена", - сказал Разумков.

По его словам, все зависит от Центральной избирательной комиссии.

"Есть риски того, что идут суды, и процесс (подсчета голосов - УП) может быть максимально затянутым. Это связано с реальными проблемами, которые происходят на округах - идёт пересчет голосов, судебные рассмотрения", - добавил он.

Также он сообщил, что рабочая группа приступит к подготовке первого заседания новоизбранного парламента после объявления результатов внеочередных выборов народных депутатов.

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Напомним:

  • Сейчас подсчитано 99.91% бюллетеней. По итогам подсчета, "Слуга народа" может попасть в Раду с рекордным количеством нардепов - 254, в "Оппозиционный платформы - За жизнь" 43 мандата, у "Батькивщины" - 26 мест в Раде, в "Европейской солидарности" - 25 мандатов, в партии "Голос" - 20 мест в ВР. Остальные не проходят в парламент.
  • Согласно законодательству, Центризбирком должен установить окончательные результаты выборов в течение 15 дней (дедлайн - 5 августа).

Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадасудСлуга народа
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