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Російські моряки не порушили Морського права та законів України – СБУ

Четвер, 25 липня 2019, 21:05
Російські моряки не порушили Морського права та законів України – СБУ

Джерело: СБУ

Російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у 2018 році, не порушив норми Морського права та закони України.

Пряма мова: Під час проведення слідчих дій встановлено, що члени екіпажу танкера, які знаходилися на борту, не порушували норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання встановлено не було. Дотримуючись українських законів, не порушуючи прав та свобод російських моряків, останнім надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин.

Україна є правовою державою, яка сумлінно дотримується норм Морського міжнародного права та рішень Міжнародного трибуналу ООН по морському праву.

Що передувало: Українське слідство спочатку припускало, що ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкера "NEYMA".

Проте невдовзі екіпаж російського танкера відпустили додому. Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і направляються в аеропорт Кишинева, звідки вилетять у Москву.

Історія питання:

  • 25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA". СБУ не повідомила, скільки членів екіпажу перебувало на борту танкера та що з ними буде далі.

Українська правда

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Теми: СБУ
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