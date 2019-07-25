Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские моряки не нарушили Морского права и законов Украины – СБУ

Четверг, 25 июля 2019, 21:05
Российские моряки не нарушили Морского права и законов Украины – СБУ

Источник: СБУ

Российский экипаж задержанного в Украине танкера Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушил норм Морского права и законов Украины.

Прямая речь: Во время проведения следственных действий установлено, что члены экипажа танкера, которые находились на борту, не нарушали норм Морского права и законов Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено. Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, последним предоставлено беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям.

Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Что предшествовало: Украинское следствие сначала предполагало, что ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировала движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера Neyma.

Однако вскоре экипаж российского танкера отпустили домой. Впоследствии СМИ сообщили, что российские моряки на автобусе пересекли границу Украины с Молдовой и направляются в аэропорт Кишинева, откуда вылетят в Москву.

История вопроса:

25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA". СБУ не сообщила, сколько членов экипажа находилось на борту танкера и что с ними будет дальше.

Украинская правда
Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
СБУ
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
СБУ задержала "начфина" оккупантов Купянска
Спецназовцы СБУ отпраздновали 400-ю уничтоженную вражескую цель
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: