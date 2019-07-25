Российские моряки не нарушили Морского права и законов Украины – СБУ

Источник: СБУ

Российский экипаж задержанного в Украине танкера Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушил норм Морского права и законов Украины.

Прямая речь: Во время проведения следственных действий установлено, что члены экипажа танкера, которые находились на борту, не нарушали норм Морского права и законов Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено. Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, последним предоставлено беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям.

Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Что предшествовало: Украинское следствие сначала предполагало, что ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировала движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера Neyma.

Однако вскоре экипаж российского танкера отпустили домой. Впоследствии СМИ сообщили, что российские моряки на автобусе пересекли границу Украины с Молдовой и направляются в аэропорт Кишинева, откуда вылетят в Москву.

История вопроса:

25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA". СБУ не сообщила, сколько членов экипажа находилось на борту танкера и что с ними будет дальше.