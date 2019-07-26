Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський відповів, чи просив у нього щось Пінчук за повернення Кучми у ТКГ

П'ятниця, 26 липня 2019, 11:51

Президент Володимир Зеленський заявив, що олігарх Віктор Пінчук нічого у нього не просив за допомогу у тому, щоб переконати Леоніда Кучму очолити Тристоронню контактну групу у Мінську.

Про це йдеться у розслідуванні "Пін-код до влади" програми "Схеми: корупція в деталях".

Журналісти запитали у президента, чи озвучував йому олігарх Пінчук умови, на яких він погодиться переконувати Кучму представляти Україну на перемовинах у Мінську.

Зокрема, на питання, навіщо це Пінчуку і чи просив він щось взамін, Зеленський відповів, що нічого не просив.

"Всі знають, що ніхто у мене нічого не просить. Всі знають, чим це закінчиться", - сказав він.

На уточнення, чи Пінчук просто сидів поряд і допомагав вмовляти Кучму, президент зазначив: "Так і є. Це є правда".

Журналістів запитали, які аргументи у нього були.

"Що це треба державі – і все. А які у нього можуть бути аргументи?", - додав Зеленський.

Нагадаємо:

  • Повідомлялося, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.
  • В АП згодом повідомили, що олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу призначення Кучми представником в Тристоронній контактній групі від України.
  • 3 червня президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.

Теми: ЗеленськийПінчукКучма
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про "Сенс Банк": гарантовані права вкладників і стабільність сектору
Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі
Колишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник
Останні новини
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
Усі новини...
Реклама: