Зеленський відповів, чи просив у нього щось Пінчук за повернення Кучми у ТКГ
Президент Володимир Зеленський заявив, що олігарх Віктор Пінчук нічого у нього не просив за допомогу у тому, щоб переконати Леоніда Кучму очолити Тристоронню контактну групу у Мінську.
Про це йдеться у розслідуванні "Пін-код до влади" програми "Схеми: корупція в деталях".
Журналісти запитали у президента, чи озвучував йому олігарх Пінчук умови, на яких він погодиться переконувати Кучму представляти Україну на перемовинах у Мінську.
Зокрема, на питання, навіщо це Пінчуку і чи просив він щось взамін, Зеленський відповів, що нічого не просив.
"Всі знають, що ніхто у мене нічого не просить. Всі знають, чим це закінчиться", - сказав він.
На уточнення, чи Пінчук просто сидів поряд і допомагав вмовляти Кучму, президент зазначив: "Так і є. Це є правда".
Журналістів запитали, які аргументи у нього були.
"Що це треба державі – і все. А які у нього можуть бути аргументи?", - додав Зеленський.
Нагадаємо:
- Повідомлялося, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.
- В АП згодом повідомили, що олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу призначення Кучми представником в Тристоронній контактній групі від України.
- 3 червня президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.