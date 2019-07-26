Зеленський відповів, чи просив у нього щось Пінчук за повернення Кучми у ТКГ

12749 переглядів
П'ятниця, 26 липня 2019, 11:51

Президент Володимир Зеленський заявив, що олігарх Віктор Пінчук нічого у нього не просив за допомогу у тому, щоб переконати Леоніда Кучму очолити Тристоронню контактну групу у Мінську.

Про це йдеться у розслідуванні "Пін-код до влади" програми "Схеми: корупція в деталях".

Журналісти запитали у президента, чи озвучував йому олігарх Пінчук умови, на яких він погодиться переконувати Кучму представляти Україну на перемовинах у Мінську.

Зокрема, на питання, навіщо це Пінчуку і чи просив він щось взамін, Зеленський відповів, що нічого не просив.

"Всі знають, що ніхто у мене нічого не просить. Всі знають, чим це закінчиться", - сказав він.

На уточнення, чи Пінчук просто сидів поряд і допомагав вмовляти Кучму, президент зазначив: "Так і є. Це є правда".

Журналістів запитали, які аргументи у нього були.

"Що це треба державі – і все. А які у нього можуть бути аргументи?", - додав Зеленський.

Нагадаємо:

  • Повідомлялося, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.
  • В АП згодом повідомили, що олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу призначення Кучми представником в Тристоронній контактній групі від України.
  • 3 червня президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Пінчук Кучма


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Тріумвірат Зеленського і місцеві вибори: про неминучість перемоги Зе та про олігархів 26 липня 2019, 11:05
"Куратор від Зеленського" у Києві не планує йти у владу 26 липня 2019, 08:59
Трамп привітав Зеленського з "упевненою" перемогою його партії 25 липня 2019, 20:33
Усі новини
Головні новини
Волкер припустив можливість візиту Трампа в Україну
Помер спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк
ООС: бойовики стріляли з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця
Суд відправив екс-начальника поліції Одещини під домашній арешт
Усі новини
Фото

Світ у краплях дощу

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Освіта

Історії трьох родин, які обрали домашнє навчання