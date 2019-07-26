Зеленський відповів, чи просив у нього щось Пінчук за повернення Кучми у ТКГ

Президент Володимир Зеленський заявив, що олігарх Віктор Пінчук нічого у нього не просив за допомогу у тому, щоб переконати Леоніда Кучму очолити Тристоронню контактну групу у Мінську.

Про це йдеться у розслідуванні "Пін-код до влади" програми "Схеми: корупція в деталях".

Журналісти запитали у президента, чи озвучував йому олігарх Пінчук умови, на яких він погодиться переконувати Кучму представляти Україну на перемовинах у Мінську.

Зокрема, на питання, навіщо це Пінчуку і чи просив він щось взамін, Зеленський відповів, що нічого не просив.

"Всі знають, що ніхто у мене нічого не просить. Всі знають, чим це закінчиться", - сказав він.

На уточнення, чи Пінчук просто сидів поряд і допомагав вмовляти Кучму, президент зазначив: "Так і є. Це є правда".

Журналістів запитали, які аргументи у нього були.

"Що це треба державі – і все. А які у нього можуть бути аргументи?", - додав Зеленський.

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