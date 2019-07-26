Зеленский ответил, просил ли у него что-то Пинчук за возвращение Кучмы в ТКГ
Президент Владимир Зеленский заявил, что олигарх Виктор Пинчук ничего у него не просил за помощь в том, чтобы убедить Леонида Кучму возглавить Трехстороннее контактную группу в Минске.
Об этом говорится в расследовании "Пин-код к власти" программы "Схемы: коррупция в деталях".
Журналисты спросили у президента, озвучивал ли ему олигарх Пинчук условия, на которых он согласится убеждать Кучму представлять Украину на переговорах в Минске.
В частности, на вопрос, зачем это Пинчуку и просил ли он что-то взамен, Зеленский ответил, что ничего не просил.
"Все знают, что никто у меня ничего не просит. Все знают, чем это закончится ", - сказал он.
На уточнение, что Пинчук просто сидел рядом и помогал уговаривать Кучму, президент отметил: "Так и есть. Это правда".
Журналистов спросили, какие аргументы у него были.
"Что это надо государству - и все. А какие у него могут быть аргументы?", - добавил Зеленский.
Напомним:
- Сообщалось, что вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.
- В АП впоследствии сообщили, что олигарх Виктор Пинчук посещал Администрацию президента вместе с экс-президентом Леонидом Кучмой для консультаций по поводу назначения Кучмы представителем в Трехсторонний контактной группе от Украины.
- 3 июня президент Владимир Зеленский вернул к переговорам Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
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