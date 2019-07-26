Зеленский ответил, просил ли у него что-то Пинчук за возвращение Кучмы в ТКГ

Президент Владимир Зеленский заявил, что олигарх Виктор Пинчук ничего у него не просил за помощь в том, чтобы убедить Леонида Кучму возглавить Трехстороннее контактную группу в Минске.

Об этом говорится в расследовании "Пин-код к власти" программы "Схемы: коррупция в деталях".

Журналисты спросили у президента, озвучивал ли ему олигарх Пинчук условия, на которых он согласится убеждать Кучму представлять Украину на переговорах в Минске.

В частности, на вопрос, зачем это Пинчуку и просил ли он что-то взамен, Зеленский ответил, что ничего не просил.

"Все знают, что никто у меня ничего не просит. Все знают, чем это закончится ", - сказал он.

На уточнение, что Пинчук просто сидел рядом и помогал уговаривать Кучму, президент отметил: "Так и есть. Это правда".

Журналистов спросили, какие аргументы у него были.

"Что это надо государству - и все. А какие у него могут быть аргументы?", - добавил Зеленский.

Напомним: