Все депутаты от "Слуги народа" махнут на неделю в Трускавец

Источник: пост почетного президента Киевской школы экономики и первого заместителя главы совета Нацбанка Тимофея Милованова в Facebook

Новоизбранные народные депутаты от партии "Слуга народа" следующую неделю проведут в Трускавце, на обучающих курсах для будущих парламентариев.

Прямая речь: "Обучение будет максимально интенсивным, жестким и насыщенным. Именно такой формат мы разработали совместно с представителями партии. Мы на неделю едем в Трускавец, который станет местом для этой "Спарты"".

"Такой жесткий формат – это реально жесть. Даже для меня, с опытом очень требовательных программ в топовых университетах. Посмотрим, и кто выдержит".

"За семь дней нельзя научить ничему", - пишут в комментариях. Не согласен. В корпоративном обучении, а также в обучении по публичному управлению достаточно часто используются двух-, трехдневные и недельные интенсивы. Это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия".

Детали: Новоизбранным депутатам в течение недели с 8:30 до 21:30 будут читать лекции профессора Киевской школы экономики и признанные на рынке труда специалисты.

Также студенты будут отрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их.

В день предусмотрено три перерыва по 20 мин и время на обед и ужин (по 1 часу), но и на это время нардепам будут давать задания.

Милованов объясняет, что лекции будут читать именно в Трускавце, потому что в Украине пока что "нет комплексов, которые могут обеспечить одновременное обучение почти трех сотен людей".

Он добавил, что КШЭ имеет коммерческий контракт с политсилой "Слуга народа", стоимость контракта будет указана в отчете партии на сайте НАПК.

На встрече с будущими парламентариями 25 июля президент Владимир Зеленский сказал, что возможно посетит "слуг народа" во время обучения.

История вопроса:

По итогам обработки 100% бюллетеней, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".

Всего в новом парламенте будет три четверти нардепов-новичков.

Больше всего депутатов без опыта ведет в Раду "Слуга народа".

Будущие депутаты от "Слуги народа" пройдут недельное обучение в Киевской школе экономики и получат портфель из четырех документов, которые должны помочь им работать в парламенте.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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