Супрун дала кілька порад новообраним нардепам

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала кілька порад новообраним народним депутатам, які у майбутньому будуть працювати у парламентському комітеті з питань охорони здоров'я.

Про це вона написала у Facebook.

За її словами, у Раді 9-го скликання не буде жодного депутата з членів діючого комітету з питань охорони здоров’я.

При цьому вона зазначила, що раніше у ньому було критично мало відповідальних депутатів, але їхній вклад у трансформацію охорони здоров’я важко переоцінити.

"Але попри підтримку декількох народних обранців будь-який результат доводилось буквально вигризати. А для деяких членів комітету це оберталось цілою драмою, аж до втрати свідомості", - написала Супрун, натякаючи на Ольгу Богомолець.

"У певний момент, втомившись від постійного цирку, представники нашої команди перестали відвідувати засідання. І нічого через це не втратили. Навпаки, отримали більше часу та зберегли здоров’я. Але фактом є те, що ми могли б зробити набагато більше разом, якби більшість комітету працювала в інтересах громадян", - додала вона.

Очільниця МОЗу зазначила, що хотіла дати декілька порад депутатам, які увійдуть до комітету:

▪ Винесіть питання здоров’я українців за межі політичних проектів та кар’єр. Члени всіх фракцій, так само як усі громадяни — однаково вразливі до хвороб та нещасних випадків. Не дозволяйте персональним амбіціям чи особистим інтересам окремих депутатів затьмарювати питання безпеки та здоров’я української нації.

▪ Парламентський комітет має бути майданчиком для конструктивного діалогу, учасники якого спираються на факти, здоровий глузд та національні інтереси України. Не варто перетворювати його на автомат з генерування інфоприводів та поширення фейків, брехні та скандалів.

▪ Поважайте делегованих тією чи іншою стороною представників незалежно від їхнього статусу та посади. Безліч разів депутати ще поки діючого комітету зневажливо ставились до представників МОЗ України лише тому, що їхні посади не відповідали необхідному "статусу".

▪ Не толеруйте сексизм, ейджизм та будь-які інші форми дискредитації людей. Всі ці "молоденький/а", "я вас поважаю як жінку" і "ми розуміємо, що ви не розумієте як працює наша система, бо ви не з України" — повинні відійти у минуле.

▪ Кількість не означає якість. Не грайтеся у законодавчий спам, який не має нічого спільного з вирішенням проблем українців. Опирайтесь на реальність і не будуйте собі повітряних замків (чи будь-яких інших замків). Кількість прийнятих законопроектів, які можуть бути втіленими в життя і принести користь — ось реальний показник якості роботи комітету.

▪ Поважайте учасників своїх засідань та їхній час. Це стосується як інформування про засідання так і регламенту та порядку денного. Якщо 90% часу засідання це обливання брудом — ви марнуєте час та можливості. Свої, інших та всіх громадян України, які делегували вас до парламенту.

▪ Добре ознайомтесь зі станом справ у сфері, якою будете опікуватись. Поспілкуйтеся з людьми, які працюють у сфері і володіють реальною експертизою (не лише зі знайомими головними лікарями та власниками фармацевтичних бізнесів). Завжди піддавайте сумніву твердження людей, у яких є відповіді на всі питання та ідеальні рішення. Не вигадуйте велосипед.

▪ Пам’ятайте, Совєцький Союз не повернути. Він зник назавжди. Не намагайтесь вчергове побудувати комунізм.

Супрун наголосила, що від якості взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади напряму залежить здоров’я українців. Сподіваюсь, що з обох сторін переважатиме здоровий глузд та реальна турбота про громадян.

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