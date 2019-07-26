Супрун дала несколько советов новоизбранным нардепам

8565 просмотров
Пятница, 26 июля 2019, 16:58

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько советов новоизбранным народным депутатам, которые в будущем будут работать в парламентском комитете по вопросам здравоохранения.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, в Раде 9-го созыва не будет ни одного депутата из членов действующего комитета по вопросам здравоохранения.

При этом она отметила, что ранее в нем было критически мало ответственных депутатов, но их вклад в трансформацию здравоохранения трудно переоценить.

"Но несмотря на поддержку нескольких народных избранников любой результат приходилось буквально выгрызать. А для некоторых членов комитета это оборачивалось целой драмой, вплоть до потери сознания", - написала Супрун, намекая на Ольгу Богомолец.

"В определенный момент, устав от постоянного цирка, представители нашей команды перестали посещать заседания. И ничего от этого не потеряли. Напротив, получили больше времени и сохранили здоровье. Но фактом является то, что мы могли бы сделать гораздо больше вместе, если бы большинство комитета работала в интересах граждан", - добавила она.

Глава Минздрава отметила, что хотела бы дать несколько советов депутатам, которые войдут в комитет:

▪ Вынесите вопрос здоровья украинцев за пределы политических проектов и карьер. Члены всех фракций, так же как все граждане - также уязвимы к болезням и несчастным случаям. Не позволяйте персональным амбициям или интересам отдельных депутатов омрачать вопрос безопасности и здоровья украинской нации.

▪ Парламентский комитет должен быть площадкой для конструктивного диалога, участники которого опираются на факты, здравый смысл и национальные интересы Украины. Не стоит превращать его в автомат по генерированию инфоповодов и распространение фейков, лжи и скандалов.

▪ Уважайте делегированных той или иной стороной представителей независимо от их статуса и должности. Множество раз депутаты пока еще действующего комитета пренебрежительно относились к представителям МОЗ Украины только потому, что их должности не соответствовали необходимому "статуса".

▪ Не приемлите сексизм, эйджизм и любые другие формы дискредитации людей. Все эти "молоденький/ая", "я вас уважаю как женщину" и "мы понимаем, что вы не понимаете как работает наша система, потому что вы не из Украины" - должны отойти в прошлое.

▪ Количество не значит качество. Не играйте в законодательный спам, который не имеет ничего общего с решением проблем украинцев. Опирайтесь на реальность и не стройте себе воздушных замков (или любых других замков). Количество принятых законопроектов, которые могут быть воплощенными в жизнь и принести пользу - вот реальный показатель качества работы комитета.

▪ Уважайте участников своих заседаний и их время. Это касается как информировании о заседании так и регламента и повестки дня. Если 90% времени заседания это обливание грязью - вы тратите время и возможности. Свои, других и всех граждан Украины, которые делегировали вас в парламент.

▪ Хорошо ознакомьтесь с состоянием дел в сфере, которой будете заниматься. Пообщайтесь с людьми, которые работают в сфере и обладают реальной экспертизой (не только со знакомыми главными врачами и владельцами фармацевтических бизнесов). Всегда подвергайте сомнению утверждение людей, у которых есть ответы на все вопросы и идеальные решения. Не выдумывает велосипед.

▪ Помните, Советский Союз не вернуть. Он исчез навсегда. Не пытайтесь в очередной раз построить коммунизм.

Супрун подчеркнула, что от качества взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти напрямую зависит здоровье украинцев. Надеюсь, что с обеих сторон будет преобладать здравый смысл и реальная забота о гражданах.

Напомним:

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун украинцы относятся по-разному, и поблагодарил Бога, что у него другой врач.
  • Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду, что президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о нем после личного разговора.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Супрун Минздрав Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Разумков рассказал, какой "Слуга народа" видит реформу медицины 26 июля 2019, 04:29
Супрун – Зеленскому: Нельзя люстрировать вишневые косточки 12 июля 2019, 08:58
Супрун вступилась за мат: Меткая брань полезна для здоровья 4 июля 2019, 00:51
Все новости
Главные новости
Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину
Умер спортсмен и экс-капитан олимпийской сборной по легкой атлетике Вирастюк
ООС: боевики стреляли из автоматического гранатомета, ранен военнослужащий
Суд отправил экс-начальника полиции Одесщины под домашний арест
Все новости
success story

Интересные факты о современных самолетах

здоровье

Медреформа 2020: чего ждать врачам, больницам и пациентам

здоровье

4 причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

Поиск по сайту
Архив
Весь архів