Окружний суд відреагував на обшуки НАБУ: ні слова про компромат

В Окружному адміністративному суді відреагували на обшуки НАБУ і департаменту спецрозслідувань ГПУ і заявили про тиск, однак промовчали про опубліковані силовиками "записи розмов суддів".

Про це свідчить повідомлення прес-служби столичного суду.

"Працівниками НАБУ та ГПУ здійснюється грубе неправомірне втручання в роботу ОАСК - наразі проводяться обшуки в кабінетах суддів, канцелярії, інших приміщеннях, відбувається вилучення оргтехніки та документів, що унеможливлює проведення судових засідань, прийому та реєстрацій вхідних документів від відвідувачів суду", - пишуть у суді.

У відомстві вважають, що слідчі отримали дозвіл на обшуки на підставі ухвали суду з порушенням територіальної підсудності справи.

Зокрема, клопотання про обшук розглядав Деснянський районний суд Чернігова по кримінальному провадженні 2014 року і стосується справ, що були відкриті у 2019 році.

"Вказаний структурний підрозділ ГПУ було утворено для розслідувань справ Майдану під керівництвом Горбатюка, а питання можливих правопорушень з боку суддів не відноситься до сфери компетенції цього управління", - вважають в ОАСК.

У суді пишуть, що їхньому працівнику апарату показали "ксерокопію вступної та резолютивної частина ухвали суду Чернігова" і "фактично заблокували роботу суду".

"Неправомірні дії з боку ГПУ та НАБУ свідчать про спроби тиску на суддів та їх дискредитацію", - заявляють у суді.

За інформацією відомства, обшуки тривають понад 6 годин.

"Судді та працівники апарату суду залишаються заблокованими, зв’язку з ними немає. Коли буде відновлена робота суду – поки не відомо", - додали в ОАСК.

Водночас, у суді ніяк не відреагували на опубліковані НАБУ записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

Правоохоронці повідомили, що дані про втручання керівництва ОАСК у роботу суду та інших органів влади були встановлені під час розслідування справи про незаконні рішення суду у часи Майдану.

На записах, за даними слідства, фігурують, зокрема, голова суду Павло Вовк, судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець та Микола Сірош, адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов та його помічниця Антоніна Славицька.

"Українська правда" звернулась до Окружного адміністративного суду Києва за підтвердженням автентичності розмов, однак відповідь наразі не надійшла.

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