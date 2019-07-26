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Окружной суд отреагировал на обыски НАБУ: ни слова о компромате

Пятница, 26 июля 2019, 18:54
Окружной суд отреагировал на обыски НАБУ: ни слова о компромате
фото "Радио Свобода"

В Окружном административном суде отреагировали на обыски НАБУ и департамента спецрасследований ГПУ и заявили о давлении, однако умолчали об опубликованных силовиками "записи разговоров судей".

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы столичного суда.

"Сотрудниками НАБУ и ГПУ осуществляется грубое неправомерное вмешательство в работу ОАСК - сейчас проводятся обыски в кабинетах судей, канцелярии, других помещениях, происходит изъятие оргтехники и документов, что делает невозможным проведение судебных заседаний, приема и регистраций входящих документов от посетителей суда", - пишут в суде.

В ведомстве считают, что следователи получили разрешение на обыски на основании постановления суда с нарушением территориальной подсудности дела.

В частности сообщается, что ходатайство об обыске рассматривал Деснянский районный суд Чернигова по уголовному производству 2014 года и касается дел, которые были открыты в 2019 году.

"Указанное структурное подразделение ГПУ было создано для расследований дел Майдана под руководством Горбатюка, а вопрос возможных правонарушений со стороны судей не относится к сфере компетенции этого управления", - считают в ОАСК.

В суде пишут, что их работнику аппарата показали "ксерокопию вступительной и резолютивной части постановления суда Чернигова" и НАБУ и ГПУ "фактически заблокировали работу суда".

"Неправомерные действия со стороны ГПУ и НАБУ свидетельствуют о попытках давления на судей и их дискредитацию", - заявляют в суде.

По информации ведомства, обыски продолжаются более 6 часов.

"Судьи и работники аппарата суда остаются заблокированными, связи с ними нет. Когда будет возобновлена ​​работа суда - пока не известно", - добавили в ОАСК.

В то же время, в суде никак не отреагировали на опубликованные НАБУ записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

Правоохранители сообщили, что данные о вмешательстве руководства ОАСК в работу суда и других органов власти были установлены в ходе расследования дела о незаконных решениях суда во времена Майдана.

На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

"Украинская правда" обратилась в Окружной административный суд Киева за подтверждением подлинности разговоров, однако ответ пока не поступил.

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Напомним:

  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.
  • Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.

Украинская правда

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Темы: судКиевНАБУ
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