В суде раскрыли детали дела экс-шефа полиции Одесщины: двое фигурантов уже сбежали

Источник: прокуроры в суде при избрании меры пресечения Дмитрию Головину

Следствие по делу экс-главы полиции Одесской области Дмитрия Головина, подозреваемого в хищении вещественных доказательств, считает, что к преступной схемы его привлек заместитель Константин Гейко, который скрывается от следствия.

Детали: Подозреваемыми в деле, кроме Головина и Гейко, также являются предприниматели Александр Чудаков, который сейчас арестован, и Валерий Капитанчук, который также скрывается от правоохранителей.

По версии следствия, Генпрокуратура расследовала дело о контрабанде сигарет, позже эти материалы отправили в полицию Одессы.

Гейко якобы решил завладеть арестованными по делу сигаретами. Для этого он привлек Чудакова, который контролирует несколько складов и предприятий в Одессе.

Капитанчук руководил одним из таких предприятий – ООО "Агат 2016", на склад которого перевезли сигареты. Для этого ГУ НП в Одесской области подписало с фирмой договор.

Роль Головина, по версии следствия, заключалась в том, что он должен был приказать подчиненным, которые вели дело, перевезти сигареты на склад. Якобы именно для этого его привлек заместитель Гейко, потому что не мог самостоятельно влиять на следователей.

При этом следствие утверждает, что склады компании "Агат 2016" не имели лицензий на хранение вещественных доказательств и эта деятельность фирме не оплачивалась.

Кроме того, Головин якобы дал следователям номер телефона владельца складов Чудакова. На бумаге с номером было отмечено, что Чудаков является работником Службы безопасности Украины, который сопровождает перемещение сигарет.

В сентябре 2018 года сигареты вывезли уже со склада "Агат 2016". После этого их продавали в Украине через интернет-магазины, а большую часть вывезли за границу.

Фирму "Агат 2016", которую использовали в схеме, продали якобы за 1,5 миллиона. Однако по данным следствия, эта продажа был фиктивной, а покупатель, Геннадий Прохоров, получил за нее 100 долларов США.

Прокуроры считают, что схема по хищению сигарет нанесла ущерб на 13 464 280 гривен. Часть этих денег якобы получил и Головин.

Капитанчук выехал за пределы Украины 26 июня. Гейко 25 июля сообщили о вручении подозрения, он сказал, что находился в пгт. Затова, но после приезда туда детективов, подозреваемого уже не было на месте, он выключил телефон, его местонахождение неизвестно.

Прокуроры просят арестовать Головина с альтернативой залога в 23 миллиона 133 тясячи гривен. Они считают, что экс-начальник полиции Одесской может скрываться, в частности, на оккупированных территориях, где имеет жилье и знакомых.

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