Суд отправил экс-начальника полиции Одесщины под домашний арест

Источник: "Украинская правда"

Соломенский суд Киева отправил под домашний арест экс-начальника полиции Одесской области, подозреваемого в хищении вещественных доказательств.

Прямая речь: "Применить к подозреваемому Головину Дмитрия Валерьевичу мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив последнему покидать место своего проживания круглосуточно.

Срок содержания под домашним арестом определить до 25.09.2019 включительно".

"Не отлучаться из населенного пункта, где он зарегистрирован, проживает без разрешения прокурора, детектива, суда. Не менять свое место жительства. Воздерживаться от общения с подозреваемыми".

Детали: Головин также должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 23 миллионов 133 тысяч гривен. Они считают, что экс-чиновник может скрываться от следствия на оккупированных территориях, где у него с женой якобы есть недвижимость.

Кроме того, прокуроры утверждали, что Головин общается с человеком, который живет в оккупации, и в телефонных разговорах с экс-начальником полиции Одесской хвастался, что заочно приговорен в Украине к тюрьме, хвалил так называемые "республики" и звал туда Головина.

Также прокуроры апеллировали к тому, что двое других подозреваемых по делу, заместитель Головина и предприниматель, уже скрываются от правоохранителей. По словам прокуроров, жены Головина и его заместителя Константина Гейко одновременно приобрели квартиры по соседству, что свидетельствует о связи подозреваемых.

В то же время сам Головин во время заседания заявил о несоответствии информации в материалах дела. В частности, в выписке о якобы его квартире на Луганщине собственником имущества указан его полный тезка, но 1973 года рождения (Головин родился в 1975 году).

Экс-начальник одесской полиции подтвердил, что знаком с человеком, который звонил ему из Луганщины, однако утверждает, что звонок был только один и его собеседник был пьян.

Слева направо: Головин, его жена и националист Сергей Стерненко фото: facebook Cтерненко

Кроме того, по словам Головина, один из подозреваемых, Валерий Капитанчук, который якобы скрывается от следствия, несколько раз приходил в Национальное антикоррупционное бюро, где его допрашивали.

Защита считала ходатайство об аресте необоснованными и просила не избирать меру пресечения вообще. Адвокаты говорили, что Головин не собирается скрываться. В частности, он дважды в течение года был на отдыхе за границей и возвращался, проводил рабочие совещания с НАБУ по установлению обстоятельств дела.

В начале заседания защита также просила выпустить Головина из стеклянной клетки. Однако сотрудники конвоя ответили, что в таком случае на обеспечение безопасности потребуется время, и суд решил, что нет необходимости выпускать Головина.

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