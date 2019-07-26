Суд отправил экс-начальника полиции Одесщины под домашний арест
Источник: "Украинская правда"
Соломенский суд Киева отправил под домашний арест экс-начальника полиции Одесской области, подозреваемого в хищении вещественных доказательств.
Прямая речь: "Применить к подозреваемому Головину Дмитрия Валерьевичу мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив последнему покидать место своего проживания круглосуточно.
Срок содержания под домашним арестом определить до 25.09.2019 включительно".
"Не отлучаться из населенного пункта, где он зарегистрирован, проживает без разрешения прокурора, детектива, суда. Не менять свое место жительства. Воздерживаться от общения с подозреваемыми".
Детали: Головин также должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.
Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 23 миллионов 133 тысяч гривен. Они считают, что экс-чиновник может скрываться от следствия на оккупированных территориях, где у него с женой якобы есть недвижимость.
Кроме того, прокуроры утверждали, что Головин общается с человеком, который живет в оккупации, и в телефонных разговорах с экс-начальником полиции Одесской хвастался, что заочно приговорен в Украине к тюрьме, хвалил так называемые "республики" и звал туда Головина.
Также прокуроры апеллировали к тому, что двое других подозреваемых по делу, заместитель Головина и предприниматель, уже скрываются от правоохранителей. По словам прокуроров, жены Головина и его заместителя Константина Гейко одновременно приобрели квартиры по соседству, что свидетельствует о связи подозреваемых.
В то же время сам Головин во время заседания заявил о несоответствии информации в материалах дела. В частности, в выписке о якобы его квартире на Луганщине собственником имущества указан его полный тезка, но 1973 года рождения (Головин родился в 1975 году).
Экс-начальник одесской полиции подтвердил, что знаком с человеком, который звонил ему из Луганщины, однако утверждает, что звонок был только один и его собеседник был пьян.
Кроме того, по словам Головина, один из подозреваемых, Валерий Капитанчук, который якобы скрывается от следствия, несколько раз приходил в Национальное антикоррупционное бюро, где его допрашивали.
Защита считала ходатайство об аресте необоснованными и просила не избирать меру пресечения вообще. Адвокаты говорили, что Головин не собирается скрываться. В частности, он дважды в течение года был на отдыхе за границей и возвращался, проводил рабочие совещания с НАБУ по установлению обстоятельств дела.
В начале заседания защита также просила выпустить Головина из стеклянной клетки. Однако сотрудники конвоя ответили, что в таком случае на обеспечение безопасности потребуется время, и суд решил, что нет необходимости выпускать Головина.
История вопроса:
- Утром 25 июля источники "Украинской правды" сообщили о задержании Головина в Одессе.
- Нацполиция подтвердила информацию, добавив, что экс-чиновника задержали по подозрению в за хищении в особо крупных размерах.
- Позже в НАБУ рассказали, что Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании.
- Речь идет о партии табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость – примерно 50 миллионов гривен.
- Следствие считает, что к преступной схемы Головина привлек его заместитель Константин Гейко, который скрывается от следствия.
- Подозреваемыми в деле также являются предприниматели Александр Чудаков, который сейчас арестован, и Валерий Капитанчук, который также скрывается от правоохранителей.
- В сентябре 2018 года журналисты опубликовали расследование о состоянии семьи Головина. Так, 86-летний дедушка с Луганской области жены Головина приобрел элитные апартаменты на берегу моря, стоимостью почти 3 млн гривен, которыми пользуется сам полицейский.