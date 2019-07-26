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Власники танкера: Про причетність судна до захоплення моряків нічого не знали

П'ятниця, 26 липня 2019, 23:16

Джерело: Deutsche Welle

У компанії "Альтомар Шиппинг", якій належить затриманий СБУ російський танкер NEYMA, запевняють: нічого не знали про те, що судно фігурує в українській кримінальній справі.

Пряма мова: "Якби ми мали таку інформацію, то не відпустили б його в Ізмаїл і, можливо, навряд чи купили б".

Деталі: Такий коментар видання отримало від співробітниці компанії, яка просила не називати її ім'я.

За її словами, директор компанії Сергій Шувалов зараз перебуває в Ізмаїлі, де вирішував, зокрема, й питання повернення екіпажу судна.

Як повідомляє DW, донедавна танкер належав збанкрутілому російському ТОВ "Волго-Донское судовое агентство", а з лютого цього року його власником значиться компанія з Геленджика "Альтомар Шиппинг".

Згідно з повідомленням про розпродаж майна, за судно "Альтамар Шиппинг" заплатило 31 мільйон рублів (майже 500 тисяч доларів).

У той час, як в російському Краснодарі ще тривала організація торгів з продажу танкера, він вже перебував в українському розшуку.

Однак незабаром екіпаж російського танкера відпустили додому. Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і прямують до аеропорту Кишинева.

В СБУ заявили, що російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році, не порушив норм Морського права і законів України.

У п'ятницю російські моряки прибули до Москви.

Теми: РосіяУкраїнаморякитранспорт
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