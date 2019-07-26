Власники танкера: Про причетність судна до захоплення моряків нічого не знали
Джерело: Deutsche Welle
У компанії "Альтомар Шиппинг", якій належить затриманий СБУ російський танкер NEYMA, запевняють: нічого не знали про те, що судно фігурує в українській кримінальній справі.
Пряма мова: "Якби ми мали таку інформацію, то не відпустили б його в Ізмаїл і, можливо, навряд чи купили б".
Деталі: Такий коментар видання отримало від співробітниці компанії, яка просила не називати її ім'я.
За її словами, директор компанії Сергій Шувалов зараз перебуває в Ізмаїлі, де вирішував, зокрема, й питання повернення екіпажу судна.
Як повідомляє DW, донедавна танкер належав збанкрутілому російському ТОВ "Волго-Донское судовое агентство", а з лютого цього року його власником значиться компанія з Геленджика "Альтомар Шиппинг".
Згідно з повідомленням про розпродаж майна, за судно "Альтамар Шиппинг" заплатило 31 мільйон рублів (майже 500 тисяч доларів).
У той час, як в російському Краснодарі ще тривала організація торгів з продажу танкера, він вже перебував в українському розшуку.
Однак незабаром екіпаж російського танкера відпустили додому. Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і прямують до аеропорту Кишинева.
В СБУ заявили, що російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році, не порушив норм Морського права і законів України.
У п'ятницю російські моряки прибули до Москви.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua