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Капітан затриманого СБУ російського танкера розповів свою версію подій

П'ятниця, 26 липня 2019, 10:57

Джерело: російський "Інтерфакс"

Члени екіпажу російського танкера Neyma, раніше затриманого співробітниками Служби безпеки та військової прокуратури в порту Ізмаїл Одеської області, приземлилися в московському аеропорту Домодєдово рейсом із Кишинева.

Пряма мова капітана судна Іллі Дробязко після прибуття в Москву: "Перед заходом в порт всі формальності були дотримані - ми оформили разовий перехід. В цей же день ми пришвартувалися у судноремонтного заводу в порту Ізмаїл, а на ранок прийшли люди, які представилися працівниками військової прокуратури Одеси і почали проводити слідчі дії".

Деталі: Капітан російського танкера стверджує, що екіпаж не планував конфліктувати з українськими силовиками, хоча і вважає, що вони не мали права підніматися на борт без представника консульства РФ.

Він також запевнив, що представники української прокуратури роз'яснили права і обов'язки членів екіпажу з урахуванням українського законодавства при цьому будь-яких конфліктів не виникало, росіянам дозволили зв'язатися з рідними.

Дробязко зазначив, що команда танкера працює за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не має ніякого відношення до подій в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Капітан заявив, що не має наміру давати показання українському суду, оскільки не є свідком у "Керченському справі", а також вважає, що не порушував ні українських, ні російських законів.

Що було раніше: 25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA". СБУ не повідомила, скільки членів екіпажу знаходилося на борту танкера і що з ними буде далі.

Однак незабаром екіпаж російського танкера відпустили додому. Згодом ЗМІ повідомили, що російські моряки на автобусі перетнули кордон України з Молдовою і прямують до аеропорту Кишинева.

В СБУ заявили, що російський екіпаж затриманого в Україні танкера Neyma, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в 2018 році, не порушив норм Морського права і законів України.

Знати більше: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Історія питання: 

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ. 

Теми: РосіяморякиКерченська протока СБУ
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