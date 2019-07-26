Владельцы танкера: О причастности судна к захвату моряков ничего не знали
Источник: Deutsche Welle
В компании "Альтомар Шиппинг", которой принадлежит задержанный СБУ российский танкер NEYMA, уверяют: ничего не знали о том, что судно фигурирует в украинском уголовном деле.
Прямая речь: "Если бы мы имели такую информацию, то не отпустили бы его в Измаил и, возможно, вряд ли купили бы".
Детали: Такой комментарий издание получило от сотрудницы компании, которая просила не называть ее имя.
По ее словам, директор компании Сергей Шувалов сейчас находится в Измаиле, где решал, в том числе, и вопрос возвращения экипажа судна.
Как сообщает DW, до недавнего времени танкер принадлежал обанкротившемуся российскому ООО "Волго-Донское судовое агентство", а с февраля этого года его владельцем значится компания из Геленджика "Альтомар Шиппинг".
Согласно сообщению о распродаже имущества, за судно "Альтамар Шиппинг" заплатило 31 млн рублей (почти 500 тысяч долларов).
В то время, как в российском Краснодаре еще продолжалась организация торгов по продаже танкера, он уже находился в украинском розыске.
Что было ранее: 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер"NEYMA". СБУ не сообщила, сколько членов экипажа находилось на борту танкера и что с ними будет дальше.
Однако вскоре экипаж российского танкера отпустили домой. Впоследствии СМИ сообщили, что российские моряки на автобусе пересекли границу Украины с Молдовой и направляются в аэропорт Кишинева.
В СБУ заявили, что российский экипаж задержанного в Украине танкера Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушил норм Морского права и законов Украины.
В пятницу российские моряки прибыли в Москву.
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