Посольство США відреагувало на затримання Україною російського танкера
Влада має намір твердо і гуманно захищати інтереси України.
Так в Посольстві США відреагували на затримання Україною російського танкера, а також рішення України відпустити екіпаж судна.
"Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів", - йдеться у заяві Посольства.
Нагадаємо:
- Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затрималиросійський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. Слідство вважає, що всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ Федеральної служби безпеки РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру "NEYMA".
У Росії кажуть: "З'ясовуємо обставини події для прийняття адекватних заходів. Якщо мова йде про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати".
Українське відомство готує клопотання про арешт судна. На танкері проходять слідчі дії. Всіх членів судокоманди допитали. Згодом екіпаж відпустили додому.
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