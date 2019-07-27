Посольство США відреагувало на затримання Україною російського танкера

Влада має намір твердо і гуманно захищати інтереси України.

Так в Посольстві США відреагували на затримання Україною російського танкера, а також рішення України відпустити екіпаж судна.

"Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів", - йдеться у заяві Посольства.

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