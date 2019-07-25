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РФ на затримання танкера в Україні: "Наслідки не змусять себе чекати"

Четвер, 25 липня 2019, 15:18
РФ на затримання танкера в Україні: Наслідки не змусять себе чекати

Джерело: МЗС РФ в коментарі російському виданню ТАСС

Росія з'ясовує обставини затримання Україною російського танкера "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці, для "прийняття адекватних заходів".

Пряма мова: "З'ясовуємо обставини події для прийняття адекватних заходів. Якщо мова йде про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати".

Деталі: Українське відомство готує клопотання про арешт судна. На танкері проходять слідчі дії. Всіх членів судокоманди допитали. Водночас, у СБУ не повідомили скільки членів екіпажу перебувало на борту танкера та що з ними буде далі.

Що було раніше: Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці.

Історія питання: 

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • Окупаційні "суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія та зобов’язав РФ відпустити захоплених моряків.
  • 25 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про долю затриманих у Керченській протоці українських моряків перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права, тож РФ відмовляється виконувати його наказ. 
  • 24 липня український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Україна і Росія досягли домовленностей у справі звільнення моряків. У РФ заяву спростували.
  • Тим часом, морякам суд РФ продовжив арешт до кінця жовтня.

Знати більше: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяУкраїнаСБУ
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