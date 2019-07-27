Посольство США отреагировало на задержание Украиной российского танкера
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Суббота, 27 июля 2019, 06:07
Власти намерены твердо и гуманно защищать интересы Украины.
Так в Посольстве США отреагировали на задержание Украиной российского танкера, а также решение Украины отпустить экипаж судна.
"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в заявлении Посольства.
Напомним:
- Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержалироссийский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Следствие считает, что вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск Федеральной службы безопасности РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA".
В Росии говорят: "Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".
Украинское ведомство готовит ходатайство об аресте судна. На танкере проходят следственные действия. Всех членов судокоманды допросили. В то же время, в СБУ не сообщили сколько членов экипажа находилось на борту танкера. Впоследствии экипаж отпустили домой.
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