Посольство США отреагировало на задержание Украиной российского танкера

Власти намерены твердо и гуманно защищать интересы Украины.

Так в Посольстве США отреагировали на задержание Украиной российского танкера, а также решение Украины отпустить экипаж судна.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров", - говорится в заявлении Посольства.

Напомним: