У Мукачеві перераховують голоси на окрузі, де лідирує Балога - ОПОРА

На Закарпатті окружна виборча комісія №69 проводить повторний підрахунок голосів на усіх 133 дільницях округу.

Про це 27 липня повідомили у ГМ "Опора".

Відповідно до повідомлення, перерахунок розпочали о 9 ранку.

"Процедура підрахунку голосів триває, станом на 12:00 тривав перерахунок на другій дільниці із 133", - йдеться у повідомленні.

В ОПОРІ нагадали, що станом на вечір 23 липня ОВК №69 відхилила заяви кандидатів у нардепи Віктора Балоги та Едгара Токара про повторний підрахунок голосів, а 24 липня постановила провести повторний підрахунок. Попередньо, члени ОВК перенесли засідання про підрахунок голосів на 26 липня.

За підсумком засідання комісії, ухваленого 26 липня, яке тривало з 21 числа, ОВК запланувала процедуру повторного підрахунку голосів на всіх 133 дільницях округу на ранок суботи.

У заяві до ОВК кандидат Віктор Балога наголосив на порушеннях на 14 конкретних ДВК та просив про проведення повторного перерахунку голосів на них, а також і на усіх інших ДВК округу.

Довірена особа іншого кандидата - Едгара Токара - Святослав Туз заявив, що їхня команда фіксувала понад 30 порушень у день голосування, складала по них акти та написала скарги. За його словами, наразі триває кримінальне провадження за невідповідне поводження із виборчою документацією, його розслідують в ГУНП у Закарпатській області.

Станом на 26 липня на сайті ЦВК оприлюднено результати голосування по одномандатному виборчому округу №69: лідирує кандидат Балога (35,81%), на другій позиції - кандидат Токар (34,47%), різниця між кандидатами склала 798 голосів.

Читайте також:

Вибори до Верховної Ради України 2019. Результати підрахунку голосів

Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент