В Мукачево пересчитывают голоса на округе, где лидирует Балога - ОПОРА

На Закарпатье окружная избирательная комиссия №69 проводит повторный подсчет голосов на всех 133 участках округа.

Об этом 27 июля сообщили в ГС "Опора".

Согласно сообщению, перерасчет начали в 9 утра.

"Процедура подсчета голосов продолжается, по состоянию на 12:00 длился пересчет на втором участке с 133", - говорится в сообщении.

В ОПОРЕ напомнили, что по состоянию на вечер 23 июля ОИК №69 отклонила заявления кандидатов в нардепы Виктора Балоги и Эдгара Токаря о повторном подсчете голосов, а 24 июля постановил провести повторный подсчет. Предварительно, члены ОИК перенесли заседание о подсчете голосов на 26 июля.

По итогам заседания комиссии, принятого 26 июля, которое длилось с 21 числа, ОИК запланировала процедуру повторного подсчета голосов на всех 133 участках округа на утро субботы.

В заявлении в ОИК кандидат Виктор Балога сообщил о нарушениях на 14 конкретных УИК и просил о проведении повторного пересчета голосов на них, а также на всех УИК округа.

Доверенное лицо другого кандидата - Эдгара Токаря - Святослав Туз заявил, что их команда фиксировала более 30 нарушений в день голосования, составляла по ним акты и написала жалобы. По его словам, в настоящее время начато уголовное производство за неправильное обращение с избирательной документацией, его расследуют в ГУНП в Закарпатской области.

По состоянию на 26 июля на сайте ЦИК обнародованы результаты голосования по одномандатному избирательному округу №69: лидирует кандидат Балога (35,81%), на второй позиции - кандидат Токарь (34,47%), разница между кандидатами составила 798 голосов.

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