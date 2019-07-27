ЦВК скасувала перерахунок голосів на окрузі, де виграє Балога

Джерело: прес-служба ЦВК за результатами засідання у суботу

Центральна виборча комісія скасувала постанову ОВК №69 про перерахунок голосів на окрузі на Закарпатті, де Віктор Балога перемагає у представника "Слуги народу" Едгара Токаря.

Пряма мова: Комісія скасувала постанову ОВК ОВО № 69 від 24 липня 2019 року про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 133 виборчих дільницях в цьому окрузі та визнала протиправними її дії щодо повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях та складення відповідних протоколів.

Деталі: Розглянувши вказану постанову ОВК та інші наявні матеріали, ЦВК встановила, що заяви та скарги, на підставі яких окружною комісією прийнято рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на всіх виборчих дільницях округу, надійшли вже після прийняття документів від ДВК.

Тому у ЦВК вирішили, що ОВК прийняла вказану постанову всупереч вимогам закону, з перевищенням наданих їй повноважень.

ЦВК зобов’язала вказану ОВК невідкладно встановити підсумки голосування на окрузі №69 та невідкладно транспортувати їх та іншу встановлену законом виборчу документацію до ЦВК.

Повідомляється також, що станом на 27 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 194 ОВО.

Що було раніше: У суботу громадянська мережа "ОПОРА" повідомила, що на Закарпатті окружна виборча комісія №69 проводить повторний підрахунок голосів на усіх 133 дільницях округу.

В ОПОРІ нагадали, що станом на вечір 23 липня ОВК №69 відхилила заяви кандидатів у нардепи Віктора Балоги та Едгара Токаря про повторний підрахунок голосів, а 24 липня постановила провести повторний підрахунок.

Згідно з даними на сайті ЦВК, на окрузі №69 лідирує кандидат Балога (35,81%), на другій позиції - кандидат Токар (34,47%), різниця між кандидатами склала 798 голосів.