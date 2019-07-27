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ЦИК отменила пересчет голосов на округе, где выигрывает Балога

Суббота, 27 июля 2019, 21:22
Виктор Балога
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Источник: пресс-служба ЦИК по результатам заседания в субботу

Центральная избирательная комиссия отменила постановление ОИК №69 о пересчете голосов на округе в Закарпатье, где Виктор Балога побеждает у представителя "Слуги народа" Эдгара Токаря.

Прямая речь: Комиссия отменила постановление ОИК ОВО № 69 от 24 июля 2019 года о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 133 избирательных участках в этом округе и признала противоправными ее действия относительно повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках и составлению соответствующих протоколов.

Детали: Рассмотрев указанное постановление ОИК и другие имеющиеся материалы, ЦИК установила, что заявления и жалобы, на основании которых окружной комиссией принято решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на всех избирательных участках округа, поступили уже после принятия документов от УИК.

Поэтому в ЦИК решили, что ОИК приняла указанное постановление вопреки требованиям закона, с превышением предоставленных ей полномочий.

ЦИК обязала указанную ОИК безотлагательно установить итоги голосования на округе №69 и безотлагательно транспортировать их и другую установленную законом избирательную документацию в ЦИК.

Сообщается также, что по состоянию на 27 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 194 ОВО.

Что было раньше: В субботу гражданская сеть "ОПОРА" сообщила, что на Закарпатье окружная избирательная комиссия №69 проводит повторный подсчет голосов на всех 133 участках округа.

В ОПОРЕ напомнили, что по состоянию на вечер 23 июля ОИК №69 отклонила заявления кандидатов в нардепы Виктора Балоги и Эдгара Токаря о повторном подсчете голосов, а 24 июля постановила провести повторный подсчет.

Согласно данным на сайте ЦИК, в округе №69 лидирует кандидат Балога (35,81%), на второй позиции - кандидат Токарь (34,47%), разница между кандидатами составила 798 голосов.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборыБалогаЗакарпатье
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