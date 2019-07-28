У "Слузі народу" держадміністрації хочуть замінити префектурами

У партії "Слуга народу" планують провести реформу адміністративного устрою, замінивши державні адміністрації префектурами.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

За його словами, реформа передбачає "збільшення повноважень влади місцевого рівня і зменшення ролі таких елементів, як держадміністрації".

Їх, за словами Корнієнка, замінять префектури, "які будуть слідкувати за законністю рішень місцевих рад".

"При такій моделі ... йдеться про укрупнення районів, якими опікуватиметься префект", - зазначив він і додав, що планується залишити 100 районів.

"У нас є група, яка займається децентралізацією і місцевим самоврядуванням. Щось буде робитися з нуля, щось – доопрацьовано", повідомив Корнієнко, говорячи про проект реформи.

Він додав, що децентралізація є у програмах усіх політсил і "її підтримують".

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