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У "Слузі народу" держадміністрації хочуть замінити префектурами

Неділя, 28 липня 2019, 09:04
У Слузі народу держадміністрації хочуть замінити префектурами

У партії "Слуга народу" планують провести реформу адміністративного устрою, замінивши державні адміністрації префектурами. 

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова виборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

За його словами, реформа передбачає "збільшення повноважень влади місцевого рівня і зменшення ролі таких елементів, як держадміністрації".

Їх, за словами Корнієнка, замінять префектури, "які будуть слідкувати за законністю рішень місцевих рад".

"При такій моделі ... йдеться про укрупнення районів, якими опікуватиметься префект", - зазначив він і додав, що планується залишити 100 районів.

"У нас є група, яка займається децентралізацією і місцевим самоврядуванням. Щось буде робитися з нуля, щось – доопрацьовано", повідомив Корнієнко, говорячи про проект реформи. 

Він додав, що децентралізація є у програмах усіх політсил і "її підтримують". 

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Нагадаємо, 

  • На позачергових парламентських виборах, що пройшли 21 липня, партія "Слуга народу" набрала 43,16% голосів, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.
  • Раніше у партії заявляли, що "Слуга народу" уже готує концепції законопроектів, які планує приймати у Верховній Раді після виборів.
  • Зокрема, йдеться про проекти законів за такими напрямками: політична реформа; антикорупційна реформа; безпека і оборона; зовнішня політика і дипломатія; судова реформа; реформа правоохоронних органів; економічна стратегія, податкова, бюджетна, митна, регуляторна політика, публічні фінанси; інноваційна економіка; соціальна сфера; енергетика і тарифи; інфраструктура; екологія; освіта і наука; медицина; гуманітарна політика; децентралізація; аграрна політика; регламент; молодь та спорт; діджиталізація та IT.

"Українська правда" у Threads

Теми: реформиСлуга народу
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