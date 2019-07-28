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В "Слуге народа" госадминистрации хотят заменить префектурами

Воскресенье, 28 июля 2019, 09:04
В Слуге народа госадминистрации хотят заменить префектурами

В партии "Слуга народа" планируют провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами.

Об этом в интервью LB.ua заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

По его словам, реформа предусматривает "расширение полномочий власти местного уровня и уменьшение роли таких элементов, как госадминистрации".

Их, по словам Корниенко, заменят префектуры, "которые будут следить за законностью решений местных советов".

"При такой модели ... речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - отметил он и добавил, что планируется оставить 100 районов.

"У нас есть группа, которая занимается децентрализацией и местным самоуправлением. Что-то будет делаться с нуля, что-то - будет доработано", - сообщил Корниенко, говоря о проекте реформы.

Он добавил, что децентрализация есть в программах всех политических сил и "ее поддерживают".

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Напомним,

  • На внеочередных парламентских выборах 21 июля партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8 , 10%, "Голос" - 5,82%.
  • Ранее в партии заявляли, что "Слуга народа" уже готовит концепции законопроектов, которые планирует принимать в Верховной Раде после выборов.
  • В частности, речь идет о проектах законов по следующим направлениям: политическая реформа; антикоррупционная реформа; безопасность и оборона; внешняя политика и дипломатия; судебная реформа; реформа правоохранительных органов; экономическая стратегия, налоговая, бюджетная, таможенная, регуляторная политика, публичные финансы; инновационная экономика; социальная сфера; энергетика и тарифы; инфраструктура; экология; образование и наука медицина; гуманитарная политика; децентрализации; аграрная политика; регламент; молодежь и спорт; диджитализация и IT.

"Украинская правда" в Threads

Темы: реформыСлуга народа
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